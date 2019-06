BTS đạt doanh thu 'khủng' khi lưu diễn

Theo thống kê của Billboad, nhóm nhạc thần tượng gồm 7 thành viên đã thu về 44 triệu USD sau khi bán 299.770 vé từ chuyến lưu diễn Love Yourself: Speak Yourself ở các sân vận động tại Los Angeles, Chicago và New Jersey (Mỹ) trong tháng 5. Chưa hết, BTS tiếp tục thu về 35 triệu USD tiền vé trong chuyến lưu diễn ở khu vực châu Âu và Nam Mỹ gồm London, Paris và Sao Paulo.

Chỉ riêng tiền vé thu được trong buổi biểu diễn tại sân vận động Rose Bowl ở TP Los Angeles, Mỹ đã lên đến 16,6 triệu USD. Đây được xem là doanh thu kỷ lục tại điểm biểu diễn này, vượt qua cả kỷ lục bán vé của những ca sĩ đình đám như Taylor Swift, nhóm U2, Beyoncé và Jay-Z, Eminem và Rihanna. Chuyến lưu diễn Love Yourself: Speak Yourself của BTS tiếp nối sau thành công của chuyến lưu diễn mang tên World Tour: Love Yourself, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái.