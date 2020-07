BTS hát nhạc phim Nhật Bản 'Your Eyes Tell'

Theo Variety, BTS sẽ thể hiện bài hát chủ đề Your Eyes Tell (tạm dịch: Đôi mắt biết nói) cho một bộ phim cùng tên sắp ra mắt của Nhật Bản, trong đó em út Jungkook tham gia sáng tác ca khúc. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc nổi tiếng hát nhạc phim do chính một thành viên trong nhóm sáng tác.

Your Eyes Tell là một bản tình ca có giai điệu đượm buồn, nằm trong album Map of the Soul: 7 – The Journey của BTS mới được phát hành ngày 15.7 ở thị trường Nhật Bản.

Bộ phim điện ảnh Nhật cùng tên được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc Always (2011) của đạo diễn Song Il Go. Ở phiên bản phim của Nhật Bản, tác phẩm do đạo diễn Takahiro Miki chịu trách nhiệm thực hiện, có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Yuriko Yoshitaka (phim We Were There) và Ryusei Yokohama (phim truyền hình Your Turn to Kill). Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả Nhật vào cuối tháng 10.2020.

BTS tham gia hát ca khúc chủ đề cho phim điện ảnh của Nhật Bản, trong đó Jungkook tham gia quá trình sáng tác Ảnh: Variety

Theo ê kíp sản xuất bộ phim tiết lộ, diễn viên Yokohama sẽ đóng vai một cựu võ sĩ quyền anh , gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô gái mù do Yoshitaka thủ vai. Mối tình của cả hai người sẽ thật đẹp và hạnh phúc nếu như không có một ngày, chàng trai gặp tai nạn giao thông và mắt của cô gái sáng lại.

BTS chia sẻ rằng: "Chúng tôi rất vui khi là một phần của một bộ phim tuyệt vời như vậy. Jungkook đã tham gia sáng tác ca khúc chủ đề Your Eyes Tell, rất phù hợp với tình yêu đẹp đẽ và sâu sắc được miêu tả trong tác phẩm. Lời bài hát gửi gắm thông điệp rằng 'Sẽ luôn có ánh sáng và hy vọng trong khó khăn, hãy luôn lạc quan về tương lai'. Hy vọng khán giả sẽ thích nó và có những cảm xúc tuyệt vời khi xem bộ phim".