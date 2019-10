BTS lập kỷ lục Guinness mới trên TikTok

Cụ thể, nhóm nhạc BTS chính thức mở tài khoản trên TikTok, một nền tảng video ngắn. Ngay lập tức, thông tin về tài khoản TikTok của BTS đã được Army - cộng đồng người hâm mộ của BTS truyền tai và lan rộng. Chỉ sau 3 tiếng 31 phút, tài khoản của nhóm đã cán mốc 1 triệu lượt theo dõi. Không dừng lại ở đó, theo số liệu từ TikTok, chỉ sau 13 tiếng kể từ khi tạo tài khoản, BTS đã tiếp tục thu hút 2 triệu người theo dõi. Đồng thời, bài đăng đầu tiên của nhóm trên TikTok cũng đạt 4 triệu lượt thích. Sau 59 tiếng, số người theo dõi đã tăng lên 3 triệu người.

Là nhóm nhạc thế hệ thứ ba dẫn đầu làn sóng hallyu, BTS sở hữu lực lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, các buổi họp mặt người hâm mộ của BTS đã từng thu hút đến 2.000 người, phá vỡ kỷ lục của nhiều cộng đồng người hâm mộ khác.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của BTS trên nền tảng TikTok đã khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm và vô cùng thích thú. Sau video đầu tiên, không chỉ Army mà toàn bộ cộng đồng người dùng trên nền tảng đều thảo luận sôi nổi và mong chờ những nội dung tiếp theo mà nhóm sẽ chia sẻ trên tài khoản TikTok của mình.

Ngoài kỷ lục về lượt theo dõi trên tài khoản TikTok, BTS còn thiết lập một số kỷ lục Guinness khác trong năm nay, điển hình là MV ca khúc chủ đề Boy With Luv kết hợp với Halsey đã phá kỷ lục về lượt xem chỉ sau 24 giờ công bố. Với album mới - Map of the Soul: Persona, nhóm nhạc Hàn Quốc này lại có thêm một năm rực rỡ.