BTS lên kế hoạch phát hành album mới vào 2020

Rất nhiều thông tin đồn đoán BTS đang trong quá trình sản xuất album mới và ấn định ngày ra mắt vào khoảng giữa tháng 2.2020. Nhiều người hâm mộ còn đoán là BTS sẽ trở lại vào ngày 19.2.2020, căn cứ vào hình ảnh từng xuất hiện trong MV Run phát hành từ năm 2015.

Hình ảnh có dãy số 20219 trong MV 'Run' (2015) của BTS làm người hâm mộ đồn đoán thời điểm nhóm trở lại trong 2020 ẢNH: WEHEARTIT

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần trở lại đầu tiên của họ kể từ album Map of the soul: Persona và bản hit Boy with Luv được phát hành vào tháng 4.2019.

Các thành viên trong nhóm BTS gần đây cũng hé lộ tin vui cho album tiếp theo. Tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards ( MAMA ) 2019 tại Nhật Bản hồi cuối tuần trước, Jimin tuyên bố album tiếp theo của BTS sẽ khiến những người hâm mộ ngạc nhiên.

“Hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho album tiếp theo của nhóm và nó có thể là một album vượt xa sự mong đợi của mọi người. Tôi hy vọng các bạn sẽ đón chờ nó”, trang Koreaboo dẫn lời Jimin cho biết.

Nhóm BTS xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải MAMA 2019 tại Nhật Bản ẢNH: OSEN

Mới đây, trưởng nhóm RM cũng tiết lộ điều tương tự trong lễ trao giải Variety Hitmakers 2019 vào ngày 7.12 do tạp chí danh tiếng Variety tổ chức ở Hollywood (Mỹ). Anh cho hay album mới của BTS sẽ sớm được phát hành.

RM chia sẻ: “Có một tin vui là chúng tôi đang làm việc để cho ra sản phẩm âm nhạc, album mới và chúng tôi rất nóng lòng đem nó đến với các bạn sớm thôi. Tôi hy vọng các bạn cũng hào hứng mong đợi những gì BTS sẽ mang đến trong năm 2020”.

BTS nhận giải 'Nhóm nhạc của năm' tại lễ trao giải Variety Hitmakers 2019 hôm 7.12 ẢNH: GETTY IMAGES

Về phía công ty quản lý của BTS là Big Hit Entertainment chỉ thông tin ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ tiết lộ lịch trình trở lại khi mọi thứ được xác nhận”.

Đây có thể sẽ là album cuối của BTS với đầy đủ thành viên trước khi các thành viên bị tách rời, tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Jin là thành viên lớn tuổi nhất nhóm, sinh năm 1992, nên dự kiến Jin sẽ phải nhập ngũ muộn nhất vào tháng 12.2020. Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã bác bỏ đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho các ngôi sao có thành tích ấn tượng trên thị trường quốc tế , trong đó có các thành viên BTS.