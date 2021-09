BTS tổ chức hòa nhạc có khán giả đầu tiên sau 2 năm

Theo hãng tin Yonhap, hòa nhạc mang tên Permission to Dance của BTS diễn ra trong 4 ngày (ngày 27 và 28.11, ngày 1 và 2.12) ở sân vận động SoFi tại thành phố Los Angeles, bang California.

Thông báo được công ty BigHit Music đưa ra ngày 28.9 trên trang chính thức của BTS tại nền tảng mạng xã hội Weverse: “Xin chào, đây là BigHit Music. Hòa nhạc trực tiếp (offline) The BTS Permission to Dance on Stage sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Tổ chức một buổi hòa nhạc trực tiếp giữa đại dịch Covid-19 không phải chuyện dễ dàng nhưng sau khi tìm kiếm các cơ hội, cũng như khi cân nhắc quy định và hoàn cảnh y tế quốc gia, khu vực, chúng tôi nhận thấy có thể tổ chức hòa nhạc ở Mỹ. Vì đây là một sự kiện quý giá được chuẩn bị trong hoàn cảnh khó khăn , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp những màn trình diễn mới và chất lượng cao, đồng thời đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của các nghệ sĩ và người hâm mộ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.