BTS vào top 30 album nhóm nhạc hay nhất thế giới của Billboard

Mới đây, tạp chí Billboard đưa ra danh sách The 30 Best Boy Band Albums of the Past 30 Years (tạm dịch: 30 album hay nhất của các ban nhạc nam trong 30 năm qua). Theo đó, 30 album được Billboard vinh danh trải dài từ các nhóm nhạc nam thời kỳ đầu (thập niên 1990) như Boyz II Men, New Kids on the Block, Barrio Boyzz, Take That…, cho đến giai đoạn hoàng kim (thập niên 2000) với những tên tuổi như Backstreet Boys, *NSYNC, Westlife, Jonas Brothers… Bảng xếp hạng không chỉ có sự xuất hiện của các nhóm nhạc phương Tây, Billboard cũng vinh danh một số tên tuổi nổi bật đến từ K-pop như BTS, Big Bang.

Theo đó, BTS có 2 album trong bảng xếp hạng. Tạp chí Billboard đánh giá album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016) xếp thứ 3 trong danh sách hay đến mức không có bất kỳ khoảnh khắc mờ nhạt nào. Riêng ca khúc Epilogue: Young Forever trong album chứng tỏ BTS là một nhóm nhạc nam tuyệt vời khi họ biết lắng nghe, thể hiện những suy tư trong ca khúc và hơn hết, các thành viên BTS không ngừng theo đuổi giấc mơ của chính mình.

Album ‘The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever’ của BTS xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng của Billboard Ảnh: AllKpop

Ngoài album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, album Map of the Soul: 7 (2020) của BTS cũng xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng. Tạp chí Billboard cho biết nửa đầu năm 2020 là khoảng thời gian tồi tệ đối với nhiều nghệ sĩ, ngoại trừ BTS. Sau khi ra mắt ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Billboard 200, Map of the Soul: 7 chứng tỏ là đây là một sản phẩm K-pop tuyệt vời khi được cả người hâm mộ và nhiều nhà phê bình phương Tây khen ngợi hết lời. Không chỉ vậy, Map of the Soul: 7 cũng trở thành album bán chạy nhất trong 6 tháng đầu năm qua.

Ngoài BTS, 2 nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang và Seo Taiji and Boys cũng có mặt trong bảng xếp hạng. Sau nhiều năm nghỉ ngơi kể từ album Alive (2012), Big Bang đã trở lại vào năm 2015 với Made, gây bão vào thời điểm đó. Nói như tạp chí Billboard: “Kết quả của sự chờ đợi này chính là một kiệt tác hay nói cách khác là một trong những album có sức ảnh hưởng lớn nhất từng được tạo ra bởi một nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc”. Made của nhóm Big Bang đứng ở vị trí 17 trong bảng xếp hạng 30 album xuất sắc nhất của các nhóm nhạc nam trong 30 năm qua. Còn Seo Taiji and Boys có album Seo Taiji and Boys xếp thứ 11.