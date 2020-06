BTS vượt qua Michael Jackson ở Nhật Bản và 'công phá' bảng xếp hạng iTunes

Ngày 19.6, BTS phát hành single Stay Gold - ca khúc chủ đề thuộc album tiếng Nhật đầu tiên của nhóm trong vòng hơn 2 năm qua. Theo Soompi, vào lúc 9 giờ sáng 20.6 (giờ địa phương), ca khúc này đã đứng đầu các bảng xếp hạng iTunes ở 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường lớn như Mỹ, Pháp, Ấn Độ... Đây là một kỷ lục mới cho ca khúc trở lại của BTS, gần như gấp đôi kỷ lục trước đó nhóm từng đạt được với single Lights (Lights từng đứng đầu các bảng xếp hạng iTunes ở 43 quốc gia và vùng lãnh thổ vào tháng 7.2019).

BTS tiếp tục thiết lập kỷ lục ấn tượng với single mới Stay Gold Ảnh: Soompi

Bên cạnh đó, Stay Gold cũng đã lọt vào bảng xếp hạng phát nhạc theo thời gian thực tại Hàn Quốc ngay sau khi phát hành. Đây là lần đầu tiên một bài hát tiếng Nhật được đưa vào các bảng xếp hạng phát nhạc theo thời gian thực của Hàn Quốc.

Cũng theo Soompi, theo thống kê của Oricon - bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất Nhật Bản, nhóm BTS đứng đầu hạng mục doanh số album trong nửa đầu 2020 tại xứ mặt trời mọc với album Map of the Soul: 7. Map of the Soul: 7 đã bán được 429.000 bản tại Nhật Bản và giành vị trí quán quân trên Oricon.

Thành tích này giúp BTS trở thành nghệ sĩ nước ngoài thứ hai đứng đầu bảng xếp hạng Oricon sau "vua nhạc pop" Michael Jackson sau 36 năm. Michael Jackson từng lập kỳ tích này trên bảng xếp hạng của Nhật Bản vào năm 1984 với bản hit nổi tiếng Thriller.

Theo Soompi, khoảng 10 giờ 30 ngày 20.6 (giờ địa phương), sản phẩm âm nhạc đầu tay DALLA DALLA của ITZY đã cán mốc 200 triệu view trên YouTube, trở thành MV đầu tiên của nhóm đạt được thành tích này. ITZY phát hành MV DALLA DALLA vào ngày 11.2.2019, có nghĩa là nhóm chỉ mất hơn một năm, bốn tháng và chín ngày để thiết lập cột mốc ấn tượng.