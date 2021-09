Bức ảnh chú gà lôi 'bị phong tỏa' chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế

Nhiếp ảnh gia Mexico Alejandro Prieto vừa giành giải cao nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia chụp ảnh chim năm 2021 (The Bird Photographer of the Year 2021), sau khi vượt qua hơn 22.000 tác phẩm dự thi từ 73 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong bức ảnh đoạt giải có tiêu đề Blocked (tạm dịch: Bị phong tỏa) của ông Prieto, một chú gà lôi đuôi dài đứng trước bức tường được dựng lên ở biên giới Mỹ - Mexico. Ông cho biết bức ảnh nhấn mạnh mối đe dọa của bức tường biên giới đến hệ sinh thái nơi đây.

Theo Đài BBC, vùng biên giới Mỹ - Mexico có hệ sinh thái dễ bị tổn thương, với nhiều loài động vật di cư đến phương Bắc và phía Nam nước Mỹ. Một số loài cần băng qua biên giới để có thể phối giống, như báo đốm Bắc Mỹ và gấu đen Bắc Mỹ. Bức tường biên giới này trải dài qua các sa mạc, dãy núi và thậm chí cả rừng ngập mặn. Vùng quanh biên giới không chỉ có sa mạc. Hệ sinh thái rất đa dạng với hơn 1.500 loài động thực vật nơi đây đang bị đe dọa bởi bức tường này. Nhiếp ảnh gia từng chứng kiến nhiều loài động vật đến bức tường, rồi phải quay đầu về.

Nhiếp ảnh gia Israel Tzahi Finkelstein nhận giải ở hạng mục chim bay Ảnh: The Bird Photographer of the Year 2021 Nhiếp ảnh gia Mỹ Barbara Fleming giành giải trong hạng mục chim trong thiên nhiên Ảnh: The Bird Photographer of the Year 2021 Ông Prieto đã quan sát và chụp ảnh động vật ở biên giới Mỹ - Mexico trong hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, ông cho biết đã đối mặt với sự quấy nhiễu từ cơ quan kiểm soát biên giới, cũng như sự xuất hiện của các tổ chức buôn bán ma túy nguy hiểm.

Ông Prieto giành được 6.877 USD từ cuộc thi Nhiếp ảnh gia chụp ảnh chim. Đại diện ban tổ chức cuộc thi - Will Nicholls nhận xét: “Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Prieto ngay lập tức thu hút sự chú ý của ban giám khảo. Câu chuyện đằng sau bức ảnh quá ấn tượng”.

Alejandro Prieto là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đến từ thành phố Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, Mexico. Công việc chủ yếu tập trung vào nhiếp ảnh bảo tồn, ông Prieto đang làm việc cùng với tổ chức Alianza Jaguar AC chuyên về bảo tồn báo đốm.

Bức ảnh chụp ngoài khơi bờ biển Costa Rica của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Felipe Foncueva nhận giải ở hạng mục chân dung Ảnh: The Bird Photographer of the Year 2021 Nhiếp ảnh gia Ý Massimiliano Apollo nhận giải ở hạng mục tập tính loài chim Ảnh: The Bird Photographer of the Year 2021

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia chụp ảnh chim là cuộc thi nhiếp ảnh uy tín do tổ chức hỗ trợ các dự án bảo tồn chim toàn cầu Birds on the Brink (Anh) tổ chức. Cuộc thi bắt đầu tổ chức thường niên từ năm 2016 với 8 hạng mục: chân dung, chim trong thiên nhiên, tập trung vào chi tiết, tập tính loài chim, ảnh chim bay, đen trắng, chụp chim ở thành thị, ảnh sáng tạo.