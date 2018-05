Bùi Lý Thiên Hương trau dồi tiếng Anh để trở lại 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Không may mắn đi sâu trong đêm chung kết thế nhưng Thiên Hương may mắn được về "chung nhà" với ba người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, cao 1,74m với số đo ba vòng 84-64-91 cm. Gây ấn tượng mạnh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với body gợi cảm, chiều cao nổi bật cùng gương mặt có nhiều nét giống diễn viên Lý Nhã Kỳ, Thiên Hương nhận nhiều sự quan tâm của truyền thông, dư luận.



Giai đoạn nước rút, Thiên Hương dính tin đồn "dao kéo" và điều này khiến cô gặp áp lực tâm lý cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Trong đêm chung kết, cái tên Thiên Hương gây bất ngờ khi vắng mặt trong Top 15. Có lẽ nhận thấy được tố chất, tiềm năng của Thiên Hương khá phù hợp với thị trường quảng cáo, Công ty Hoàn vũ Sài Gòn đã có lời mời Thiên Hương về làm việc. Đây cũng chính là ngôi nhà đang quản lý, hỗ trợ Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’Hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy. Trong thời gian đó, người đẹp cũng dành nhiều thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho Miss Universe Vietnam 2019.

Thiên Hương cho biết đã đồng ý lời đề nghị làm việc và chuẩn bị có những hợp tác, sự hỗ trợ từ phía công ty

Thiên Hương cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được lời mời từ phía công ty. Không may mắn có thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thế nhưng tôi lại được ban tổ chức để mắt. Tôi hi vọng cơ duyên này sẽ giúp tôi có nhiều hoạt động, được tham gia nhiều dự án lớn dưới sự hỗ trợ của công ty”.



Khi được hỏi, liệu có phải gương mặt giống đàn chị Lý Nhã Kỳ nên Thiên Hương có được cơ hội này, người đẹp chia sẻ: “Sở hữu nhan sắc giống chị Lý Nhã Kỳ khiến tôi được ưu ái hơn từ truyền thông, dư luận. Tuy vậy để được công ty lớn mời về hợp tác thì tôi phải có khả năng thực sự và họ đã nhìn thấy được điều đó trong tôi. Tôi rất vui khi được so sánh với chị Lý Nhã Kỳ, một người tôi ngưỡng mộ và luôn là hình mẫu để tôi học hỏi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực khẳng định bản thân để mọi người công nhận cái tên Thiên Hương”.