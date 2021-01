Ca khúc bí ẩn khiến khán giả phải chờ đến năm 2045 mới được nghe

Dolly Parton thừa nhận bà đang chuẩn bị “hàng ngàn bài hát” nhưng sẽ không được phát hành cho đến khi bà qua đời. Giờ đây, trước mắt một trong những ca khúc đó đã được viết và ghi âm. Trang tin Business Insider dẫn lời của Dolly Parton xác nhận ca khúc chưa từng phát hành và không tiết lộ gì thêm như về tên ca khúc hay nội dung.

Ca khúc được ghi vào đĩa CD, đặt trong chiếc hộp gỗ do người chú tên Bill của bà làm. Chiếc hộp được khóa kỹ, hiện đặt trong tủ kính trong khu nghỉ dưỡng DreamMore thuộc công viên giải trí Dollywood ở thành phố Pigeon Forge, bang Tennessee. Dollywood là công viên giải trí thuộc về sở hữu của gia đình ca sĩ Dolly Parton, bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 1985. Dolly Parton yêu cầu giữ bí mật bài hát và không mở hộp cho đến năm 2045.

Chiêu quảng cáo độc lạ

Dolly Parton, sắp 75 tuổi vào ngày 19.1 tới, cho biết bà bắt tay viết ca khúc nêu trên vào năm 2015. Ý tưởng đến từ một thành viên trong ê kíp làm việc của Dolly Parton, khi đó người này gợi ý một kho bài hát có thể là công cụ tiếp thị hấp dẫn cho khu nghỉ dưỡng DreamMore. Người này đề xuất nữ ca sĩ viết bài hát đặc biệt cho dịp này.

Dolly Parton cho biết khi nhắc về thời điểm mở cửa khu nghỉ dưỡng và ý tưởng quảng bá hấp dẫn: “Đó sẽ là ca khúc không được nghe mãi cho đến 30 năm sau. Một số thành viên ê kíp nói rằng sẽ có nhiều người không đợi được đến lúc ấy. Khi đó, tôi bật thốt: “Ái chà, lúc đó tôi 99 tuổi”. Thế rồi, tôi viết nhạc và không hé răng lấy một lời”. “Điều đó giống như chôn một trong những đứa con của tôi, đặt nó vào băng tuyết hoặc thứ gì đó và tôi sẽ không ở đó để xem nó sống lại”, Dolly Parton nói.

Carl Dean, chồng của Dolly Parton, trong một lần hiếm hoi truyền thông chụp ảnh vào tháng 12.2019 (ảnh lớn). Vợ chồng Dolly Parton khi còn trẻ Ảnh: TheImageDirect.com Dolly Parton có cuộc hôn nhân dài 54 năm với Carl Dean. Khi Dolly Parton chuyển đến thành phố Nashville (bang Tennessee, Mỹ) vào năm 1964, bà gặp chồng bên ngoài tiệm giặt ủi trong đêm đầu tiên ở thành phố mới. Hai năm sau, hai người kết hôn và ở bên nhau kể từ lúc đó.

Năm 1967, ca sĩ người Mỹ Porter Wagoner giới thiệu Dolly Parton trong chương trình truyền hình nhạc đồng quê The Porter Wagoner Show. Hai người phát hành đĩa đơn The Last Thing on My Mind, gặt hái thành công và trở thành đôi song ca được khán giả yêu thích suốt những năm cuối thập niên 1960. Dolly Parton nhận được nhiều giải thưởng và được đề cử ở Giải Academy, Grammy, Tony và Emmy. Các bài hát Jolene, Mule Skinner Blues, 9 to 5, I Will Always Love You… làm nên tên tuổi của bà. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ viết vui rằng bộ ngực của Dolly Parton còn nổi tiếng hơn chính bản thân bà. Dolly Parton phẫu thuật nâng ngực nhiều lần, từng có thời điểm bà cảm thấy không thể chịu nổi và tính chuyện phẫu thuật thu nhỏ để giảm sức nặng đối với phần lưng.