Ca khúc World Cup 2018 bị chê 'nhạt nhòa'

Live It Up, ca khúc chủ đề của World Cup năm nay do Diplo sản xuất và được thể hiện bởi 3 giọng ca: Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam. Sau khi ca khúc ra mắt vào ngày 24.5, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về ca khúc này.

“Đó thực sự là một kiểu pha trộn kỳ lạ. Bài hát quá đơn giản và nó chỉ có một thông điệp chung chung: bạn chỉ có thể sống một lần, hãy sống đi. Và tất nhiên, người ta sẽ chẳng có ấn tượng gì đặc biệt để gợi người nghe đến cảm giác Wold Cup năm nay sẽ được tổ chức tại Nga”, tờ Independent nhận định.

Ảnh: AFP Sự góp mặt của 3 giọng ca không phải người Nga đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt từ phía khán giả nước chủ nhà