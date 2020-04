Ca sĩ Du Thiên gây tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến Đường 'Nhuệ'

Liên quan đến vụ Đường “Nhuệ", chiều 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Theo hồ sơ vụ việc, sáng 18.11.2014, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình trình báo việc bị băng nhóm Đường “Nhuệ” đe dọa gây mất an ninh trật tự trước đó. Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, Đường “Nhuệ” và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung, khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư, Hà Nội phẫu thuật, giám định thương tích 15%. (Lê Tân)