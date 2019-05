Ca sĩ Du Thiên và khán giả mâu thuẫn, đánh nhau dưới sân khấu

Tối 13.5, đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa ca sĩ Du Thiên và một nhóm thanh niên được chia sẻ rộng rãi. Trong clip, Du Thiên bị một thanh niên cao to uy hiếp trước sự chứng kiến của nhiều khán giả. Trong lúc “lời qua tiếng lại”, người này liên tục đẩy và tát vào mặt nam ca sĩ. Bất ngờ bị đánh, giọng ca Yêu thương nhau gì đâu đã không giữ được bình tĩnh mà phản kháng lại.

Trả lời báo Thanh Niên, phía nam ca sĩ xác nhận Du Thiên là nhân vật xuất hiện trong clip và chia sẻ thêm: “Sự việc xảy ra tại Vĩnh Phúc, đây là điều ngoài ý muốn. Lúc đó, khi Du Thiên đang hát ca khúc Xa em, một nhóm thanh niên kiếm chuyện, liên tục nói đây là bài đạo nhạc. Trước tình huống này, Du Thiên khẳng định mình không đạo nhạc và bày tỏ mong muốn được hát cho khán giả nghe, còn chuyện ồn ào có thể giải quyết sau hậu trường”.

“Sau khi hát xong, nhóm thanh niên đến nói chuyện và có lời qua tiếng lại. Lúc đó, nhóm ra tay tát Du Thiên hai cái nhưng bạn ấy né được. Sau đó, vì không giữ được bình tĩnh nên Du Thiên phản kháng lại. Thấy bạn mình bị đánh, các bạn trẻ khác tiến lên nhưng may mắn là lực lượng an ninh đến kịp thời để đưa Du Thiên ra xe về”, quản lý nam ca sĩ kể.

Ảnh: TL Trường Giang, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng... từng gặp sự cố bị khán giả tấn công khi biểu diễn trên sân khấu

Nói về cách giải quyết ồn ào này, phía Du Thiên cho biết sau sự cố xảy ra, một thành viên trong nhóm thanh niên lên tiếng xin lỗi và cho rằng sở dĩ nhóm làm vậy vì trong người có men say. Vì vậy, phía nam ca sĩ quyết định không nhờ đến lực lượng công an can thiệp. Anh nói: “Khi làm nghề này, anh em va chạm nhau là chuyện bình thường. Vấn đề không có gì quá lớn lao trong khi phía nhóm thanh niên cũng đã nhận ra cái sai và lên tiếng xin lỗi thì mình bỏ qua. Du Thiên cũng gặp nhiều trường hợp này khi đi hát nên không bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Đây chỉ là một tai nạn trong nghề”.

Trước Du Thiên, nhiều nghệ sĩ khác như Tuấn Hưng, Trường Giang, Đàm Vĩnh Hưng… cũng từng gặp phải tình huống bị khán giả tấn công khi đang biểu diễn. Điển hình là Đàm Vĩnh Hưng, anh từng bị một khán giả cầm bình nước cay xịt thẳng vào mặt khiến anh choáng váng và tạm ngưng biểu diễn. Sau khi được chăm sóc và nghỉ ngơi, Đàm Vĩnh Hưng trở lại sân khấu. Anh cho biết bản thân đã bị sốc và cảm thấy đau nhức vùng mặt nhưng không cho phép mình dừng lại "vì khán giả, vì tự trọng, vì bản lĩnh nghề nghiệp".