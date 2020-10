Ca sĩ gây dấu ấn với lối đi riêng

Chuỗi liveshow, chương trình đậm dấu ấn riêng

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tổ chức thành công các đêm nhạc Love songs trong thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam. Love songs được Hồ Ngọc Hà cho ra mắt từ năm 2009 và hiện cô đã nâng cấp, có bước chuyển ngoạn mục khi từ một album tình ca tổng hợp được thu âm bằng kỹ thuật phòng thu, đến thu live trực tiếp đồng bộ cùng ban nhạc; rồi sau đó lên tiếp sân khấu lớn với những đêm liveshow hoành tráng. Và đến năm 2020, những đêm nhạc Love songs 4 đã thay đổi để phù hợp với tình hình dịch bệnh khi được tổ chức gọn với 4 đêm Private show phát trực tiếp hằng tuần. Hiếm có chương trình âm nhạc nào mà ca sĩ chỉ ngồi yên một chỗ hát nhưng show vẫn có sự sáng tạo khi cho “lưu diễn” qua 4 địa điểm sân khấu khác nhau, được trang trí theo các chủ đề khác nhau với những khách mời lần lượt là MC Trấn Thành, MC Trác Thúy Miêu, MC Quỳnh Hương, NSƯT Thành Lộc và các ca sĩ trẻ đang được yêu thích như: Noo Phước Thịnh, Erik, Uyên Linh, Hiền Hồ, Hà Anh Tuấn. Trong 4 đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà vừa quảng bá các ca khúc trong album mới nhưng không quên đưa khán giả đắm chìm trở lại trong những bản hit vang bóng một thời bằng bản phối tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa . Có thể nói, chính cách làm thông minh này đã giúp cô khẳng định vị thế của mình giữa hàng loạt ca sĩ đang nổi khác.

Từ trái sang: Noo Phước Thịnh, MC Dustin Phúc Nguyễn và Đông Nhi trong Noo's chill night ẢNH: NSCC

Tương tự, sau 3 mùa được khán giả đón nhận nồng nhiệt trên YouTube đến mức tổ chức nhiều liveshow về chủ đề này trên sân khấu và đều bán hết vé, ca sĩ Hà Anh Tuấn mới đây tiếp tục ra mắt series ca khúc mùa 4 See Sing Share. Cái hay của See Sing Share là âm nhạc được thu trực tiếp với màu sắc acoustic thông qua một số nhạc cụ mộc như guitar, tiêu sáo, saxophone... Nhờ thế, những ca khúc cũ đã được Hà Anh Tuấn đóng dấu ấn mới qua giọng hát truyền cảm của anh. Ở mùa 4, nhạc sĩ Thanh Phương với vai trò giám đốc âm nhạc còn dùng nhiều làn điệu dân ca xen cài vào các bài nhạc trẻ khiến người nghe cảm thấy thú vị, bất ngờ hơn.

Lam Trường sau nhiều năm đi hát đã nổi danh, nhưng sản phẩm âm nhạc của anh trước đây lại thiếu điểm nhấn. Nay anh đã mạnh dạn ra mắt chuỗi chương trình Lam Trường 9pm live với 2 mùa, để lại ấn tượng lớn cho khán giả với sự đầu tư ở dàn nhạc, bối cảnh quay phong phú tại nhiều nơi như TP.HCM, Đà Lạt... Hay khi nhắc đến Lân Nhã, khán giả nhớ ngay một giọng nam trầm ấm chuyên hát những bản nhạc tình có thể “đốn tim” người nghe như:

Tình nồng, Một thuở yêu người, Dĩ vãng nhạt nhòa... khi anh đều đặn ra mắt các MV dòng nhạc này trên kênh YouTube của mình. Ca sĩ Ái Phương sau khi gây ấn tượng với khán giả qua cách hát rất tình những bản cover nhạc ngoại lời Việt do cô viết lời thì cũng mới tung ra 2 tập của The Ai Phuong show mùa 3 với những ca khúc do cô sáng tác nhưng được những giọng ca khác thể hiện trước đây như: Trót yêu, Lỗi ở yêu thương...

Thu hút do... nghệ thuật nói

Gần đây, ca sĩ Chi Pu ra mắt Chi Pu The greatest show với 3 tập đã phát sóng. Tuy giọng hát của cô chưa chinh phục được người nghe nhưng show này vẫn thu hút khán giả vì Chi Pu biết cách... nói. Trong show, cô dành nhiều thời gian kể chuyện tình yêu, bày tỏ về nỗ lực, khát vọng được ghi nhận ở vai trò ca sĩ của mình... Chính “nghệ thuật nói” của cô khiến show gây tò mò đón xem từ khán giả. Cũng trong show riêng của mình, Hồ Ngọc Hà đã thể hiện khả năng trò chuyện duyên dáng khi trực tiếp giao lưu, phỏng vấn các nhạc sĩ hoặc cùng các khách mời mang đến những câu chuyện về sự trưởng thành trong tình yêu hay “nhân số học” trong tình yêu - cuộc sống để truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Có thể nói, nếu biết cách ăn nói và kể chuyện khiến khán giả đồng cảm thì các show riêng của ca sĩ dễ thu hút khán giả hơn, như các buổi livestream vừa hát 7 - 8 ca khúc vừa nói chuyện với người hâm mộ của Mỹ Tâm. Hay giữa tháng 9 vừa qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng tổ chức thành công đêm nhạc trực tuyến Noo's chill night số đầu tiên với khách mời Đông Nhi. Trong đêm nhạc này, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đã trực tiếp thừa nhận việc từng rạn nứt tình bạn trong quá khứ, nhưng giờ đây mọi chuyện đã được hàn gắn. Chính việc chia sẻ rất chân thực này mà show của Noo Phước Thịnh có đến 32.000 khán giả vào xem livestream cùng một lúc.