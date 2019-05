Ca sĩ Hải Băng sinh con trai thứ ba

Chiều 25.5, Thành Đạt chia sẻ niềm hạnh phúc trên Fcebook cá nhân. Nam diễn viên cho biết bà xã là ca sĩ Hải Băng đã "mẹ tròn con vuông" sau thời gian mang thai nhiều rủi ro. Trong dòng trạng thái, Thành Đạt đã dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ. Anh viết: "Cảm ơn mẹ nhiều nhé! Bấy nhiêu thôi. Cực khổ nhiều rồi, vất vả, hi sinh cũng nhiều rồi. Giờ thì tranh thủ xuất viện về tổ ấm của mình, nơi mà ba hứa sẽ chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc sau này. Một lần nữa cảm ơn vợ, cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này".

Thành Đạt cũng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian khó khăn mà hai vợ chồng anh cùng trải qua khi mới biết tin Hải Băng mang thai. Thành Đạt cho biết khi ấy họ rất lo lắng vì nhiều bác sĩ bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ. "Nhớ lại ngày ấy, ngày mà vợ chồng mình nghe qua như sét đánh ngang tai. Tất cả đều lo lắng vì 7 bác sĩ đã có đến 5 người bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ. Vợ chồng mình đã cố gắng quyết định trong khó khăn rằng giữ lại con hay bỏ. Dẫu biết rằng quyết định này vô cùng nguy hiểm cho mẹ. Đơn giản trong bản năng của một người làm mẹ không cho phép bất kỳ ai cướp đi sự sống của một sinh linh vừa tụ hình. Sự vĩ đại của một người mẹ, sự hi sinh của vợ đã được đền đáp thật ngọt ngào bằng ca sinh mổ mẹ tròn con vuông", Thành Đạt xúc động.

Ảnh: FBNV Hải Băng được chồng ở bên lúc cận kề giờ sinh

Dòng trạng thái của Thành Đạt thu hút sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ. Các đồng nghiệp như Lương Thế Thành, Thúy Diễm... cùng nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng gia đình Thành Đạt và Hải Băng đã có thêm thành viên mới.

Ngoài dòng tâm sự dài, Thành Đạt cũng chia sẻ hình ảnh của giọng ca Viên đá nhỏ lúc cô chuẩn bị lâm bồn. Trước đó, trong suốt thai kỳ, cô luôn lạc quan, vui vẻ. Trước ngày sinh con, Hải Băng còn cầu nguyện may mắn và mong sinh em bé dễ dàng.

Thành Đạt và Hải Băng kết hôn vào tháng 7.2016, sau đó giọng ca Hạt giấy hạ sinh con gái vào đầu năm 2017. Đến tháng 7.2018, Hải Băng tiếp tục sinh em bé thứ hai nhưng chỉ sau 3 tháng sinh mổ, cô bất ngờ mang thai con thứ 3 khiến cả cô và nhiều người ngỡ ngàng. Theo bác sĩ, việc giữ thai hay bỏ thai đều nguy hiểm với Hải Băng vì cô mới sinh mổ, vết sẹo còn chưa lành.

Ảnh: FBNV Gia đình của ca sĩ Hải Băng và Thành Đạt. Con riêng của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc vẫn được Hải Băng yêu thương

Cuối cùng, nữ ca sĩ vẫn quyết định giữ con bất chấp mọi nguy hiểm. Hành động này của cô nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì lo lắng cho cả cô và em bé. Nhưng bỏ qua tất cả, Hải Băng cho rằng: “Nếu có con nguy hiểm đến tính mạng như tôi mà bị gọi là cái nghiệp, tôi xin nhận nghiệp cả kiếp người”. Sau đó, giọng ca sinh năm 1988 cũng tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc cho gia đình khiến người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối.