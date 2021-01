Ca sĩ hát ca khúc kinh điển 'You'll Never Walk Alone' qua đời

Phát thanh viên Pete Price đăng trên Twitter: “Huyền thoại Gerry Marsden đã qua đời sau một trận ốm ngắn và suy tim”.

Gary Marsden giữ vai trò thủ lĩnh ban nhạc Gerry and the Pacemakers thành lập vào năm 1959 cùng thời với The Beatles và đạt được thành công trên bảng xếp hạng trong những năm sau đó. Ca khúc You'll Never Walk Alone do ban nhạc trình diễn năm 1963 trở thành bài hát truyền thống của CLB Liverpool. Với mỗi người dân Liverpool, You’ll Never Walk Alone là ca khúc không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Mỗi khi bước vào sân vận động Anfield, họ lại được chiêm ngưỡng dòng chữ You’ll Never Walk Alone trên cổng và được đắm mình trong không khí âm nhạc tuyệt vời trên khán đài. Ca khúc thường được một người xướng rồi cả vạn người đồng thanh hát theo.