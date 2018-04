Ca sĩ Lorde xin lỗi vì 'vạ miệng' về cái chết huyền thoại Whitney Houston

Theo New York Daily News, ngôi sao nhạc Pop gốc New Zealand đã đăng tải bức ảnh bồn tắm trên Instagram hôm 6.4 cùng dòng chia sẻ: "I'll always love you". Đây là tên một ca khúc vô cùng nổi tiếng của Whitney Houston, được ghi âm bởi Dolly Parton.

Hình ảnh chiếc bồn tắm và tên ca khúc nhanh chóng làm khán giả nhớ đến cái chết của diva hồi năm 2012. Nữ ca sĩ da màu qua đời ở khách sạn Beverly Hilton (Mỹ) vì "chết đuối trong bồn tắm". Khám nghiệm tử thi cho kết quả cô bị ngạt nước, bên cạnh bệnh tim và sử dụng cocaine trước đó đã góp phần vào cái chết của ca sĩ 48 tuổi.

Ảnh chụp màn hình Một giờ sau khi đăng bức ảnh bồn tắm, Lorde đã xóa dòng trạng thái và đưa ra lời xin lỗi

Ba năm sau, con gái duy nhất của Whitney Houston là Bobbi Kristina Brown cũng đã trải qua sáu tháng hôn mê sau khi được tìm thấy trong bồn tắm ở nhà riêng tại Georgia (Mỹ). Bobbi qua đời tháng 7.2015 ở tuổi 22.

"Câu nói trên Instagram được viết một cách cực kỳ "nghèo" ngữ nghĩa. Tôi rất xin lỗi vì đã làm bất cứ ai tổn thương. Tôi thậm chí không có ý gì khi đặt nó với nhau. Tôi chỉ bày tỏ tâm trạng thích thú để đi tắm. Tôi thật ngu ngốc quá. Tôi rất yêu Whitney, mãi mãi. Xin lỗi lần nữa", nữ ca sĩ giành hai giải Grammy cho ca khúc Royals viết trên Instagram story.

Trong khi người hâm mộ tranh cãi về việc liệu chú thích có phải là một sự sỉ nhục hay chỉ là một sai lầm đơn giản, những người khác hài hước viết rằng việc xóa bỏ kéo dài quá lâu (khoảng 1 tiếng) bởi vì ca sĩ Green Light đang thư giãn trong bồn tắm mà không chịu đọc bình luận của người hâm mộ.