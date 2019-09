Ca sĩ Minh Hiền xúc động khi con trai ghép tủy thành công

Theo Minh Hiền, con trai Minh Đức của cô tiếp nhận tủy tốt nhất và đang tốt dần lên so với những người ghép cùng đợt. Chỉ sau 6 ngày, tủy bắt đầu sản sinh, phát triển. “Và như bác sĩ dự định các chỉ số lên đến mức của người bình thường và sức khỏe của cháu tốt dần lên thì một, hai tuần nữa cháu sẽ được ra viện. Nhưng vẫn phải ở bên này ba tháng để một tuần sẽ phải kiểm tra sức khỏe một lần, nên hẹn mọi người đến Tết dương lịch chúng em mới về được nhé”, cô tâm sự.

Minh Hiền không giấu được sự xúc động khi con trai ghép tủy thành công. Nữ ca sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại, những ngày u ám, tồi tệ nhất của hai mẹ con đã trôi qua khi các chỉ số tế bào và tủy tăng dần theo ngày. “Thật sự vui mừng quá mà cảm xúc từ sáng đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn và em đang khóc khi viết ra những dòng này. Hạnh phúc vô cùng tận. Thời gian qua con thì mệt, sốt, quấy khóc và thở nhanh hầu như lúc nào cũng phải bế trên tay. Còn mẹ thì mệt, đau nhức và đôi lúc như có con gì đang cắn cắn trong xương rồi chạy khắp người. Nhưng vẫn chỉ có hai mẹ con chăm nhau rồi niệm câu thần chú "không đau, không mệt, phải cố gắng”. Và đến hôm nay thì mọi thứ đã ổn, em bé của mẹ đã tươi tỉnh và chơi ngoan rồi", cô vỡ òa.

Minh Hiền gửi lời cảm ơn đến những người đã bên cạnh, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ xem đó là niềm hạnh phúc, may mắn nhất của mình. Cô tâm sự: “Dù phúc dày, phúc mỏng, cạn phúc, sống dựa vào phúc của người khác hay rơi vào hoàn cảnh mạt vận như người ta đã nghĩ và nói thì em thấy mình vẫn rất may mắn và mọi thứ về mình vẫn là tốt đẹp. Cái quan trọng là mình cứ luôn sống đúng lương tâm, làm hết sức, hết khả năng có thể để tìm lại mạng sống cho con, và sẽ sống thế nào để phúc cho con về sau. Cứ sống tốt thì trời cao ắt sẽ an bài”.

Nhiều người ngưỡng mộ nghị lực cũng như tinh thần lạc quan của nữ ca sĩ Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người xúc động trước những gì cô chia sẻ và động viên cô vượt qua những khó khăn để tiếp tục chăm sóc con trai. Một tài khoản bình luận: “Hai mẹ con đã vượt qua cơn khó khăn nguy hiểm. Cố lên nhé để mau chóng về nhà". “Đúng là ông trời không phụ lòng người. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với em và con. Sớm mạnh khỏe trở về nhà nha", khán giả khác động viên.

Trước đó, thông tin về tình trạng sức khỏe của bé Minh Đức từng được dư luận quan tâm khi ca sĩ Thanh Lam kêu gọi mọi người hỗ trợ đồng nghiệp chi phí chữa trị cho con trai. Theo giọng ca sinh năm 1969, cháu Minh Đức sau khi chữa trị tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, Singapore, bác sĩ kết luận bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh.