Ca sĩ nhóm Wonder Girls bật mí chuyện tình 7 năm với võ sĩ Taekwondo

Shin Min Chul là giám đốc của đội Taekwondo hàng đầu xứ kim chi, được gọi là ''Mirme Taekwondo''. Anh được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ trình diễn Taekwondo nổi bật tại đất nước này. Trong quá khứ, bạn trai Hyelim từng là tuyển thủ quốc gia và đã nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trình diễn võ thuật. Sinh năm 1986, Min Chul lớn hơn cựu thành viên Wonder Girls 6 tuổi.

Trong quá khứ, Wonder Girls nổi tiếng với phong cách âm nhạc dance-pop Retro từ những thập niên 1960, 1970 và 1980 thể hiện qua các ca khúc nổi tiếng như So Hot, Nobody hay I Feel You. Đội hình bốn người của Wonder Girls được khán giả công nhận là những ca sĩ thần tượng đời đầu mang làn sóng Hallyu đi khắp thế giới. Năm 2009, Wonder Girls trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có ca khúc lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Hot 100 tại Mỹ với vị trí thứ 7. Ngoại trừ ca sĩ solo PSY, CL và nhóm nhạc nam BTS, Wonder Girls vẫn là nhóm nhạc nữ duy nhất của Hàn Quốc lọt vào được bảng xếp hạng danh giá nhất hành tinh này.