Ca sĩ - rapper Thụy Điển Mapei lần đầu biểu diễn tại TP.HCM

Mapei: Live in Vietnam là chương trình thuộc dự án Soul live project series: Rock & Pop, do Amberstone Media và Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tổ chức.

Mapei sinh ra ở Rhode Island, Mỹ, có mẹ là người Mỹ Latinh, nhưng từ nhỏ đã chuyển đến sống tại Stockholm, Thụy Điển. Với chất giọng ấm, mời gọi và bắt tai, từ một rapper, Mapei đã trở thành nghệ sĩ thu hút người hâm mộ từ âm nhạc đậm chất soul của mình.

Thời niên thiếu của Mapei đã trải qua những khó khăn của nạn phân biệt chủng tộc vì làn da khác biệt của mình Ảnh: BTC

Bị thu hút bởi đất nước, văn hóa, con người Việt Nam

Năm 2015, Mapei được công chúng toàn cầu biết đến khi trở thành khách mời trong chương trình Late show with David Letterman (chương trình talkshow nổi tiếng tại Mỹ trên kênh CBS, từng có sự tham gia của Beyonce, Lady Gaga, Madonna, Emma Watson, Natalie Portman, Johnny Depp...). Cùng năm đó, cô đã được đề cử giải Grammis (tương đương với giải thưởng Grammy, dành cho các nghệ sĩ Thụy Điển) cho Nghệ sĩ mới của năm và Nghệ sĩ Hip Hop / Soul của năm. Cô cũng từng viết nhạc cho sêri truyền hình nổi tiếng của Disney: Shake it up!.

Mapei hiện đang chuẩn bị phát hành album mới và gần đây đã tiết lộ những kế hoạch đầu tiên cho đĩa đơn Sensory Overload và Rise Up.

Với tư chất nghệ sĩ, Mapei có thể nói đã tạo ra một ngôn ngữ âm nhạc rất đặc trưng, mang thông điệp sống động của chính những trải nghiệm trong cuộc sống. Âm nhạc của Mapei luôn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực Ảnh: BTC

Đến với đêm nhạc Mapei: Live in Vietnam, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những ca khúc nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của “nữ hoàng Indie pop & soul của Thụy Điển”: Don’t wait, Hey Hey, Orphan, Rise up, Blame it on me, Baby It’s you, … Bên cạnh đó, DJ Simona đồng hành cùng cô sẽ khuấy động không khí cùng những bản remix của các ca khúc hit hiện nay.