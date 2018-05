Ca sĩ Teddy Geiger lần đầu xuất hiện sau chuyển giới

Tại buổi trao giải diễn ra ở Beverly Hills, California, Mỹ hôm 9.5, ca sĩ Teddy Geiger được vinh danh cho việc đồng sáng tác ca khúc Mercy và Nothing Holdin 'Me Back cùng với Shawn Mendes.



Đây là lần đầu tiên Teddy Geiger lộ diện trước giới truyền thông. Giọng ca sinh năm 1988 thông báo chuyển giới hồi tháng 10 năm ngoái nhưng chưa lần nào xuất hiện.

"Tôi bắt đầu nói về điều đó với gia đình và một vài người bạn thân thiết khoảng một tháng trước. Nó đã cho tôi sự can đảm để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Tôi cảm thấy bước tiếp theo là nói với tất cả các bạn", Teddy Geiger viết trên Instagram.

Không chỉ công khai việc chuyển giới, Teddy Geiger còn ghi lại cụ thể quá trình này thông qua mạng xã hội. Cô cho biết mình sử dụng liệu pháp thay thế hormone và vẫn sẽ giữ tên Teddy như thời còn hoạt động trong tạo hình nam tính.

Teddy Geiger Anderson sinh ra tại New York (Mỹ). Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ký hợp đồng cho Columbia Records. Rocker này từng cộng tác với Shawn Mendes, One Direction, Tiesto, Empire of the Sun, James Blunt, Birdy, DJ Snake, Christina Aguilera... Năm ngoái, Teddy bán được 30 triệu bản nhạc, nổi trội trong đó là bản hit Stitches. Cô từng chiến thắng giải Ca khúc của năm tại BMI Pop Award 2017.

Trước cô, hàng loạt người nổi tiếng công khai chuyển giới như Chaz Bono (con trai duy nhất của ca sĩ Cher), Laverne Cox (nữ diễn viên giành giải Emmy), Caitlyn Jenner (cha dượng Kim Kardashian), Isis King (chân dài| America's Next Top Model)...