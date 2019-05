Ca sĩ Việt quảng bá album đầu tay ở Nhật

CD gồm 5 ca khúc mới và cũ, mang âm hưởng nhạc thập niên 1990 của Nhật Bản nhưng được hòa âm phối khí làm mới. Trong đó, điểm nhấn là ca khúc Love you want you được chọn làm chủ đề (từ phiên bản tiếng Nhật) do Đỗ Hiếu viết lời. Ngoài ra, ca khúc nổi tiếng đình đám của Nhật (từng được bán 1 triệu bản CD bởi ca sĩ Miho Nakayama năm 1994, tạm dịch sang tiếng Việt Chỉ vì em muốn khóc) cũng được làm mới đưa vào album. Album còn có 1 MV cũng bằng tiếng Nhật ra mắt cùng thời điểm.