Các đạo diễn nam 'làm mưa làm gió' tại Quả cầu vàng 2019

Ra đời vào năm 1944 nhưng phải đến năm 1984 giải thưởng Quả cầu vàng mới trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho một người phụ nữ là huyền thoại Barbra Streisand với phim Yentl.

Ảnh: Reuters Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow tại trường quay phim Zero Dark Thirty. Nhìn lại lịch sử của Giải cầu vàng thì chỉ một vài phụ nữ nhận được vinh quang. Đó là đạo diễn Jane Campion vào năm 1994 với bộ phim The Piano, hay đạo diễn Sofia Coppola vào năm 2004 với phim Lost in Translation. Và dĩ nhiên là không thể thiếu tên của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow vào năm 2010 với phim The Hurt Locker và năm 2013 với phim Zero Dark Thirty. Năm 2015, nữ đạo diễn da màu - Ava DuVernay cũng được vinh danh với bộ phim Selma.

Theo tờ Washington Post thì 76 năm ra đời mà chỉ bấy nhiêu nữ đạo diễn được vinh danh đủ để thấy sự chênh lệch giới tính tại giải thưởng danh giá về điện ảnh này. Chưa kể trong lễ trao giải Quả vầu vàng lần này, danh sách đề cử giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất hoàn toàn không hề có mặt bất cứ nữ đạo diễn nào.

Ảnh: Reuters Bradley Cooper là một trong những đạo diễn nam đang 'chiếm sóng' tại Quả cầu vàng. Danh sách đề cử giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng Quả cầu vàng năm nay bao gồm: Bradley Cooper với phim A Star Is Born; Alfonso Cuaron với phim Roma; Peter Farrelly với phim Green Book; Spike Lee với phim BlacKkKlansman và Adam McKay với phim Vice.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, các đạo dễn nam chiếm lĩnh toàn bộ danh sách đề cử giải thưởng Quả cầu vàng. Theo một báo cáo được công bố vào năm nay của tổ chức University of Southern California’s Annenberg Inclusion Initiative thì chỉ có 4,3% trong số những người chỉ đạo những bộ phim có doanh thu cao nhất được phát hành từ năm 2007 đến 2017 là phụ nữ.

Bà Melissa Silverstein thuộc tổ chức Women and Hollywood initiative cho biết: “Mặc dù các rất nhiều bộ phim bom tấn được chỉ đạo bởi những nữ đạo diễn nhưng họ lại không được công nhận. Đó chính là sự bất công, ví dụ như trường hợp của nữ đạo diễn Marielle Heller với bộ phim Can You Ever Forgive Me. Ngoài Marielle Heller, các nữ đạo diễn khác như Debra Granik với phim Leave No Trace; hoặc Karyn Kusama với phim Destroyer ; hay Lynne Ramsay với phim You Were Never Really Here mặc dù gây ấn tượng mạnh với khán giả nhưng vẫn không được vinh danh".