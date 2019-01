Cái kết đầy bất ngờ của 'Bộ ba quái nhân'

Glass (tựa Việt: Bộ ba quái nhân) là sự kiện tiếp nối của hai câu chuyện chưa hồi kết từ hai phần phim trước, Split (2017) và Unbreakable (2000). Bộ phim là cuộc hội tụ của ba con người phi thường, đối đầu với nhau trong cùng một diễn biến.

Kevin là người mang trong mình 24 nhân cách và sau khi thất bại trong cuộc tế sống cô bé Casey cho nhân cách thứ 24 (gọi là The Beast - Quái vật), hắn ta tiếp tục đi tìm những cô gái khác cho mục đích triệu hồi The Beast. Còn David là người có sức mạnh và thể chất siêu phàm, kèm theo khả năng nhìn thấu bên trong của con người chỉ bằng một cú chạm nhẹ. The Beast và David đã có một cuộc chạm trán lớn và rồi cả hai bị bắt vào trại tâm thần Raven Hill, đây cũng là nơi giam giữ Elijah Price suốt 16 năm qua. Ông còn được gọi là Mr. Glass, là người mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng lại có một cái đầu siêu thông minh và là người nắm giữ bí mật về quá khứ của Kevin lẫn David. Xuất hiện với một sự im lặng đáng sợ, không ai có thể biết Mr. Glass đang có âm mưu và những toan tính gì với bộ não siêu việt của mình.

Con quái vật bên trong Kevin đã được giải phóng hoàn toàn

Với Glass, đạo diễn M. Night Shyamalan thật sự đã quá tham vọng khi mang cả ba nhân vật "nặng ký" rất có chiều sâu vào cùng một bộ phim. Từ không khí đen tối và nặng nề của hai phim tiền nhiệm, phần ba này lại khá vội vã và chưa đủ để thỏa mãn người xem. Glass là cái kết đẹp cho bộ ba phim của M. Night Shyamalan, nhưng nó chưa hẳn đã là điều mà tất cả khán giả mong đợi. Có người sẽ yêu hoặc ghét hồi kết mà đạo diễn dành cho ba nhân vật này.

Mr. Glass là nhân vật chủ chốt tạo nên cái kết với nhiều tranh cãi

Nhịp phim đi khá chậm và phải đến nửa phim thì tình tiết mới được đẩy nhanh và dẫn người xem đến cao trào. Dù có hơi dài dòng ở nửa đầu phim nhưng đó lại là điểm sáng khi giúp cho khán giả định hình lại sức mạnh của các nhân vật và giúp cho những ai chưa có cơ hội xem hai phim trước đó hiểu được phần nào về ba nhân vật và tâm lý của mỗi người. Phim càng lúc càng gay cấn hơn khi Mr. Glass bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.

Việc bộ phim có tới ba nhân vật chính khiến David, Elijah và Kevin bị giới hạn đất diễn. Thế nhưng ở mỗi người đều có một sức hút riêng biệt đối với khán giả. Người xem được chứng kiến một David mạnh mẽ và hay hoài nghi, một Kevin hung bạo và bất ổn, còn Mr. Glass thì tinh tế và chết chóc.

Dù đất diễn không nhiều và các nhân cách không được đào sâu như ở Split, nhưng James McAvoy vẫn khiến khán giả bị mê hoặc bằng lối diễn xuất thần qua 24 nhân cách của Kevin. James McAvoy vẫn thể hiện rất tốt và cố gắng mang lại nhiều tính cách hơn phần phim trước. Kevin cho người xem vừa có một cảm giác đáng sợ lại vừa cảm thông với một nhân vật quái dị như anh.

Bruce Willis có màn tái ngộ khán giả với vai diễn David Dunn đầy gai góc

Với tên gọi Glass thì rõ ràng bộ phim được làm ra là dành cho nhân vật của Samuel L. Jackson. Người xem sẽ không thấy ông diễn nhiều nhưng thần thái và sự đáng sợ luôn song hành cùng với nhân vật. Chỉ cần dùng lời nói hắn có thể đánh đúng vào tâm lý cũng như tạo ra sự thao túng cho một người khác.

Đặc sản của đạo diễn M. Night Shyamalan luôn là những cú lật bài bất ngờ gây sốc và ông lại một lần nữa khiến khán giả hoang mang nhiều lần trước khi đưa ra hồi kết cho ba quái nhân. M. Night Shyamalan tạo ra một nút thắt bất ngờ khiến cho sự kết nối giữa Glass và hai phần phim trước trở nên chặt chẽ hơn và rồi mở nó cùng thời điểm. Bí mật được hé lộ, khán giả được mạch phim đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách liên tục.

Tuyến nhân vật phụ tưởng chừng sẽ có vai trò quan trọng trong phim nhưng lại trở nên mờ nhạt bởi sự tập trung vào màn đối đầu của ba quái nhân

Điểm cộng đắt giá của Glass chính là nhạc nền và hiệu ứng âm thanh. Âm thanh của bộ phim mang lại cho người xem một bầu không khí u ám và đáng sợ. Những tiếng rít của đàn Violin rợn người khiến cho khán giả phải sởn da gà và nhớ lại vẻ ma mị mà Split đã từng mang đến. Sự căng thẳng và hồi hộp của phim được tăng nhiệt đến cực độ nhờ sự hỗ trợ của tiếng nhạc dồn dập.

Đạo diễn M. Night Shyamalan vẫn góp vui với một vai diễn nhỏ trong bộ phim của mình như hai phần đầu

19 năm chờ đợi cho một hồi kết đầy ấn tượng và những cú lật bài ngửa bất ngờ dành cho câu chuyện của những con người dị biệt. M. Night Shyamalan tiếp tục cho thấy tài năng của anh trong việc cài cắm tình tiết và lật ngược nó một cách tài tình với những sự bất ngờ ngờ khiến người xem không thể lường trước. Tuy nhiên cái kết của phim lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều, sẽ có người chấp nhận và yêu thích nó nhưng cũng sẽ có người rất ghét nó. Dù không thể so bì với hai phần phim trước nhưng Glass mang vừa đủ những yếu tố mà người xem cần có ở một bộ phim về siêu anh hùng.

Glass đang có số điểm rất chênh lệch với 8,3/10 trên IMDb và 38% trên Rotten Tomatoes.