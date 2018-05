Calvin Harris và bạn gái gây tai nạn giao thông

Nhân chứng vụ tai nạn chia sẻ với TMZ rằng chính nữ người mẫu xinh đẹp là người cầm lái và gây tai nạn trong lúc di chuyển trên đường phố ở khu Beverly Hills (Mỹ) hồi chủ nhật (6.5).

Theo báo cáo về vụ việc thì khi chiếc xe phía trước của cặp đôi đi với tốc độ chậm từ từ rẽ vào đường khác, Aarika Wolf đã nhấn ga tông thẳng vào một bên xe Honda này khá mạnh. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, túi khí của chiếc Honda đã bung ra và phần thân xe bị thiệt hại nặng nề. Xe của cặp đôi nghệ sĩ cũng bị méo mó.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TMZ Hình ảnh của hai chiếc xe sau vụ va chạm

Cảnh sát ngay lập tức có mặt và giải quyết vụ việc. Hai chiếc xe nhanh chóng được kéo đi. Daily Mail đưa tin hai người ngồi trên chiếc xe bị nạn là hai cô gái trẻ và đều tỏ ra rất bức xúc trước chuyện này. Một phần vì họ bị trầy xước khá nặng và phần vì cả Calvin Harris lẫn Aarika Wolf chẳng hề hỏi thăm đến nạn nhân sau vụ va chạm, mà lại quan tâm đến chiếc xe của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Calvin Harris gặp tai nạn giao thông. Trước đây, bạn trai cũ của Taylor Swift cũng từng chịu một cú va chạm xe hơi nghiêm trọng hồi năm 2016 nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Calvin Harris và Aarika Wolf bị tố gây tai nạn nhưng không quan tâm đến nạn nhân

Calvin Harris và Aarika Wolf là một cặp đôi có mối quan hệ khá phức tạp. Cả hai tan - hợp liên tục từ năm 2014 đến nay. Gặp nhau lần đầu tiên trên trường quay MV Blame của chàng DJ, chân dài 24 tuổi và chủ nhân hit This is what you came for bất ngờ đường ai nấy đi vào tháng 2.2015. Sau đó, Calvin Harris trải qua 15 tháng mặn nồng với Taylor Swift rồi chia tay vào tháng 6.2016. Calvin Harris và Aarika Wolf quyết định tái hợp vào tháng 8.2017 rồi lại lựa chọn xa nhau một thời gian và mới gương vỡ lại lành vào tháng 3 năm nay.