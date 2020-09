Cần có “Dấu ấn Hàm Nghi” trên đất cố đô

Vua Hàm Nghi (1871-1943) lên ngôi trong hoàn cảnh đất nước hết sức rối ren, vào thời điểm thực dân Pháp sau khi lấy Nam kỳ muốn thực hiện ý đồ chiếm trọn nước ta. Ngày 20.8.1883 quân Pháp đánh chiếm cửa Thuận An, buộc triều đình ký hiệp ước chấp nhận Nam kỳ là thuộc địa, Bắc kỳ và Trung kỳ phải chịu sự bảo hộ của Pháp. Vua Hiệp Hòa chấp nhận yêu sách đó và vì thế đã bị phe chủ chiến phế truất. Sau Hòa ước Harman (1883), Pháp tiến quân trú đóng các vị trí chiến lược tại thành phố Huế, đồng thời tiếp tục lấn tới chiếm nhiều tỉnh thành phía Bắc, gây sức ép lên triều đình với những yêu sách vô lý và trịch thượng. Không thể chịu được nỗi nhục do phía Pháp gây ra, ngày 7.7.1885, phe chủ chiến do Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết đứng đầu quyết định tấn công vào Tòa khâm sứ và đồn Mang Cá. Quân Pháp phản công dữ dội vào Hoàng thành, vua Hàm Nghi buộc phải xuất bôn ra căn cứ kháng chiến ở Tân Sở thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, vua đã ban chiếu Cần vương kêu gọi cả nước đứng lên chống giặc ngoại xâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi, sĩ phu khắp nơi đã đứng lên lãnh đạo nhân dân đánh giặc cứu nước. Cần vương đã trở thành phong trào kháng chiến mạnh mẽ khiến cho thực dân Pháp bao phen điêu đứng, tiêu biểu như khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám, khởi nghĩa Bãi Sậy của Phan Đình Phùng... Sau 3 năm chịu nhiều gian khổ ở chốn núi rừng, Hàm Nghi bị quân Pháp bắt vào đêm 30.10.1888, sau đó chúng lưu đày nhà vua sang tận Algeria.