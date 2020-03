Canada hủy chung kết 'The Venture' vì Covid-19, chia đều giải thưởng cho thí sinh

Vòng chung kết cuộc thi The Venture năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 6.2020 tại Canada với sự tranh tài của 26 doanh nhân cộng đồng đến từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu. Tổng giải thưởng hấp dẫn lên đến 1 triệu USD cho đội chiến thắng chính là nguồn vốn giúp các doanh nghiệp cộng đồng có thể phát triển và đưa sản phẩm vươn ra toàn cầu.

Đại diện Việt Nam tại The Venture 2020 là doanh nhân Nguyễn Hồng Ngọc Bích đến từ Cricket One, ứng dụng công nghệ nuôi dế trong sản xuất Protein

Ông Alexandre Ricard, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Pernod Ricard, Trưởng ban tổ chức cuộc thi The Venture 2020 chia sẻ: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải quyết định rút ngắn cuộc thi The Venture năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 trên toàn thế giới. Hơn bao giờ hết, cả thế giới đang rất cần niềm đam mê và sự cống hiến của các doanh nhân cộng đồng để mang lại sự thay đổi tích cực cho xã hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định cung cấp nguồn tài chính cho mỗi thí sinh đã tiến vào vòng chung kết ngay thời điểm hiện tại, nhằm giúp họ có thể tiếp tục hoạt động và mang đến những tác động tích cực cho cộng đồng bất chấp các điều kiện bất ổn như hiện nay. Đây là thời điểm thực sự khó khăn đối với các doanh nghiệp non trẻ và cộng đồng mà họ đang phục vụ".