Càng nở rộ phim siêu nữ anh hùng, nữ diễn viên đóng thế càng có giá

Valeriane Michelini được đào tạo như một vũ công trước khi chuyển qua làm diễn viên đóng thế do nhu cầu ngày càng tăng. Các hãng phim ra sức chào mời nữ diễn viên đóng thế diễn những cảnh nguy hiểm như nhảy khỏi máy bay trực thăng, phóng qua các tòa nhà cao tầng hay đánh đấm, đua xe....

Valeriane Michelini là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ thi đậu vào Campus Univers Cascade (CUC), nơi đào tạo diễn viên đóng thế lớn nhất thế giới ở Pháp. Trường cung cấp diễn viên đóng thế cho ngành công nghiệp điện ảnh châu Âu và Hollywood (Mỹ).

Nữ học viên Birgui Tall tham dự một buổi đào tạo tại Campus Univers Cascade (CUC) ẢNH: REUTERS

Gần một phần ba số lượng học viên hiện tại của trường là nữ. “Học viên được đào tạo về biên đạo, cũng như nhiều kỹ thuật khác, bao gồm cả võ thuật để tham gia đóng thế”, Marine Dolle nói về những thử thách khi thực hiện các pha nguy hiểm một cách an toàn với hãng tin Reuters.

Đôi khi, có trường hợp các học viên nữ của trường thậm chí không hoàn thành khóa học vì họ được các hãng phim ở hai bên bờ Đại Tây Dương săn đón. Malik Diouf, huấn luyện viên môn parkour của trường cho biết, việc giữ chân các nữ tài năng đóng thế ở Pháp thật sự khó khăn. “Một nhóm nhỏ các nữ diễn viên đóng thế có những kỹ năng tuyệt vời, trực tiếp làm việc với người Mỹ, người Anh hoặc phần còn lại của thế giới”.

Hai nữ học viên Morgane Taillard và Marine Dolle tham gia một buổi đào tạo tại Campus Univers Cascade (CUC) ẢNH: REUTERS

Trước đây các hãng phim thường sử dụng nam diễn viên đóng thế với bộ tóc giả thay vì sử dụng nữ. Trong một vụ kiện mang tính bước ngoặt vào năm 2018, nữ diễn viên đóng thế người Mỹ Deven MacNair đã kiện một công ty sản xuất phim và liên đoàn diễn xuất của Hollywood về việc nam mặc đồ nữ thay vì thuê diễn viên nữ đóng thế.

Giám đốc CUC, Lucas Dollfus, cho biết: “Giờ đây, các đoàn phim không cần tóc giả nữa”.

Caitlin Burles (cao 1,78 m, số đo ba vòng 82-60-91) là nữ diễn viên đóng thế các pha hành động mạo hiểm của Gal Gadot trong bom tấn Wonder Woman 1984. Bóng hồng này được khen ngợi có nhan sắc xinh đẹp và thân hình bốc lửa không hề kém cạnh nữ chính. Caitlin Burles là người mẫu kiêm diễn viên hoạt động ở Mỹ và Anh. Cô đóng thế Gal Gadot trong nhiều bộ phim như Criminal (2016), Wonder Woman (2017), Justice League và Wonder Woman 1984 (2020). Riêng với Justice League, Caitlin Burles nhiều đất diễn vì khi ấy Gadot đang mang thai.