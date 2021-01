'Cánh cửa diệu kỳ' của Hoàng Thùy Linh - Dế Choắt - Khắc Hưng - Hoàng Rob

Ca khúc Cánh cửa diệu kỳ được sáng tác bởi hit maker Khắc Hưng, với phần rap do Dế Choắt sáng tác và trình bày. Trên nền nhạc tươi sáng, tiếng vĩ cầm du dương của Hoàng Rob (được biết đến với màn biểu diễn violin - cover Say you do trong hang Sơn Đoòng) vang lên, chắp cánh cho những câu hát đầy màu sắc lạc quan của Hoàng Thùy Linh và cho cả những câu rap thấm chất đời của Dế Choắt. Sự kết hợp hài hòa của bộ tứ này mang đến một bản nhạc đầy hứng khởi cho người nghe.

Trên hành trình chạm đến ước mơ, với không ít những "trầy xước", có người yêu, có người ghét, tất cả đều là những nguồn động lực để Dế Choắt tiếp bước, tiến đến thành công hôm nay Ảnh: NSCC

Hãy nghe những câu rap đầy tự sự của Dế Choắt khi anh kể câu chuyện của chính mình:

"Ngày bé tôi vẫn hay mơ với bao điều hoài bão

Tự tay mình mở cánh cửa đang chứa đựng những điều khát khao

Tôi cần có đủ can đảm

Để làm điều mình mong

Nếu như mà mình không thử

Sao nhìn thấy được điều mình trông

Thế nên tôi đã bắt đầu, bằng cách thu thập những nguồn sáng

Đập tan hết những rào cản, mong cuộc đời một lần vẻ vang".

Trên chặng đường chông gai mà Dế Choắt đã đi qua, có lắm những bài học mà cuộc đời đã dạy cho anh. Song điều quan trọng cần có để bắt đầu hành trình đó chính là lòng can đảm, dám thử dám làm. Và rồi Dế Choắt cũng bắt đầu chinh phục ước mơ...

Cùng phần intro tràn đầy hứng khởi, tiếng vĩ cầm của Hoàng Rob lúc nhịp nhàng khi cao trào theo từng phân đoạn trầm lắng và thăng hoa của ca khúc Ảnh: NSCC