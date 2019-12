Cảnh sát không khám nghiệm tử thi, không rõ nguyên nhân mỹ nam 27 tuổi chết

Trả lời báo chí Hàn Quốc, một đại diện cảnh sát chia sẻ: "Chúng tôi thật sự không nắm bất kỳ chi tiết cụ thể nào để nói về cái chết của Cha In Ha. Thể theo nguyện vọng gia đình anh ấy, chúng tôi sẽ không thực hiện khám nghiệm tử thi". Phía cảnh sát khẳng định: "Không có tin nhắn hay di chúc nào được phát hiện tại nhà. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để đưa ra về nguyên nhân cái chết của Cha In Ha".

Trước đó, công ty quản lý của Cha In Ha là Fantagio thông báo anh mất ở tuổi 27, nhưng cũng không nói gì thêm xoay quanh lý do khiến nam diễn viên qua đời đột ngột. Công ty chỉ cho hay đám tang sẽ được tổ chức riêng tư và lặng lẽ theo ý kiến gia quyến. Đồng thời, Fantagio cũng mong công chúng cũng như truyền thông hạn chế lan truyền các bài viết hoặc tin đồn vô căn cứ, để tỏ sự tôn trọng với gia đình của người quá cố.

Được biết, quản lý là người phát hiện Cha In Ha chết tại nhà riêng. Khoảng hơn 12 giờ trưa 3.12, người này báo cảnh sát và cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu gây án ở hiện trường. Đặc biệt, On dẫn nguồn tin thân cận với tài tử sinh năm 1992, tiết lộ anh bị trầm cảm quãng thời gian dài và có tiền sử tự sát. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được phía sao phim Love With Flaws xác nhận.

Cái chết của Cha In Ha khiến người hâm mộ và khán giả vô cùng sốc. Một ngày trước khi ra đi vĩnh viễn, anh còn cập nhật trang cá nhân và từng trả lời phỏng vấn cùng những lời hứa hẹn tích cực. Trong đoạn trò chuyện cuối cùng với báo chí, mỹ nam quá cố bày tỏ niềm đam mê với diễn xuất và bật mí nhiều điều về sở thích cá nhân. Thậm chí, anh còn nhắn gửi fan: "Năm sau, tôi sẽ trở thành một Cha In Ha tốt hơn nữa".

Cha In Ha (phải) trong phim mới Love With Flaws

Cha In Ha ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm diễn viên Surprise U thuộc công ty giải trí Fantagio vào năm 2017. Anh được biết đến qua các phim truyền hình ăn khách như Nhiệt độ tình yêu, Cô tiên dọn dẹp, Chảo lửa tình yêu... và mới đây nhất là Love With Flaws (tựa Việt: Nhân vô thập toàn). Trong Love With Flaws, anh đóng vai em trai của Oh Yeon Seo. Hiện ê-kíp tác phẩm đang bàn bạc hướng xử lý sau cái chết của Cha In Ha.