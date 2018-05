Cặp đôi 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' đi du lịch cùng nhau

Hôm 28.5, đôi diễn viên bộ phim truyền hình Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi bất ngờ đưa ra những giải đáp về các tin đồn hẹn hò giữa họ. Trong khi Son Ye Jin tuyên bố: “Chúng tôi hiện không hẹn hò, nhưng nếu cậu ấy mở lời thì tôi cũng không biết nữa”; thì Jung Hae In lại tỏ ra bí hiểm khi nói: “Bạn không thể nào biết được chuyện gì có thể xảy ra đâu”. Tiết lộ của họ trước thắc mắc về chuyện hẹn hò ngay lập tức trở thành đề tài được chia sẻ rầm rộ.



Đến ngày 29.5, khi tin tức về Son Ye Jin và Jung Hae In lên tiếng trước tin đồn hẹn hò vẫn chưa “nguội”, thì loạt ảnh cả hai tươi cười tại sân bay chuẩn bị đi du lịch lại càng làm công chúng chú ý. Xuất hiện tại cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) trên đường sang Sapporo (Nhật Bản), người đẹp sinh năm 1982 cùng bạn trai tin đồn trùng hợp đều diện trang phục tông trắng - đen đơn giản.

Phong cách thời trang cùng tông màu của hai diễn viên tại sân bay Người đẹp được khen ngợi vẫn trẻ trung xinh đẹp với gu thời trang tinh tế

Sao phim Khi nàng say giấc chọn áo trắng quần đen, còn đàn chị lại phối đồ quần trắng áo đen. Sự giống nhau này làm fan của cặp đôi thích thú. Không ít ý kiến khẳng định họ đang mặc trang phục đôi như một hành động ngấm ngầm công khai tình cảm.

Hình ảnh Son Ye Jin và Jung Hae In hạnh phúc rạng rỡ khiến người hâm mộ liên tưởng đến việc cả hai đi hưởng tuần trăng mật, chứ không phải là đang nghỉ dưỡng cùng đoàn làm phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Được biết, chuyến đi này là phần thưởng dành cho ê-kíp sau thành công của tác phẩm.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (tên tiếng Anh: Something in the Rain hay còn gọi là Pretty Sister Who Buys Me Food) phát sóng từ ngày 30.3 đến 19.5 đã tạo nên một cơn sốt tại xứ kim chi và các nước châu Á. Dù chỉ chiếu trên đài truyền hình cáp (JTBC), nhưng phim có rating rất tốt, dao động từ 4 đến 7,3%.

Sau Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Son Ye Jin vẫn chưa cân nhắc dự án nào mới. Còn Jung Hae In đang xem xét kịch bản phim điện ảnh Music Album của đạo diễn Jung Ji Woo.