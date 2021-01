Cặp đôi quyền lực của điện ảnh Thái ‘lầy lội’ trong phim ‘Lừa đểu gặp lừa đảo’

Ay Khon Lo Luwang (The Con-Heartist, tựa Việt: Lừa đểu gặp lừa đảo) kể về cuộc gặp “oan gia ngõ hẹp” giữa cô nàng bị lừa tình Ina và “siêu lừa đảo” Tower. Tower (Nadech Kugimiya) vô tình vướng vào rắc rối khi cố lừa Ina (Baifern Pimchanok), một nhân viên ngân hàng ngốc nghếch. Sau khi Ina gặp Tower, cô đề nghị Tower sử dụng các kỹ năng lừa đảo của mình để giúp cô đòi tiền bạn trai cũ - Petch (Thiti Mahayotaruk). “Biệt đội lừa đảo” gồm cặp Tower, Ina, cô Nongnuch (Kathaleeya McIntosh), giáo viên trung học của Ina - đóng giả là một nữ doanh nhân tài giỏi và anh trai của Tower - tên trộm tên Jone (Pongsatorn Jongwilak).

Nadech Kugimiya, nổi tiếng qua phim Vì sao đưa anh tới phiên bản Thái Lan, “chốt đơn” vai chính – kẻ lừa đảo Tower. Tower là lão làng trong hàng lừa đảo, hoạt ngôn, tinh ranh, nhạy bén, giỏi hóa thân thành các nhân vật, phản ứng nhanh với các tình huống. Nhờ vậy, sau nhiều năm “hành tẩu giang hồ”, Tower vẫn tiếp tục lừa được nhiều người, trong đó có “cừu non” Ina. Trong suốt sự nghiệp 10 năm, đây được đánh giá là vai diễn có cá tính, biến hóa và phá cách nhất của Nadech Kugimiya.

Nadech Kugimiya sinh ngày 17.12.1991 tại Khon Kaen, tỉnh lớn thứ hai của vùng Đông Bắc Thái Lan. Tên thật của anh là Chonlathit Yodprathum. Diễn viên cao 1,78 m, có bố là người Áo và mẹ là người Thái Lan. Anh lớn lên cùng người dì ruột và mang họ bố nuôi người Nhật Bản. Anh nói sử dụng họ Kugimiya bởi có cảm giác nó mạnh mẽ và để tỏ lòng biết ơn người bố nuôi.

Cùng với việc ký nhiều hợp đồng quảng cáo, cái tên Nadech Kugimiya cũng dần là bảo chứng cho rating và chất lượng phim truyền hình anh từng anh tham gia. Ngoài ra, hai tác phẩm điện ảnh anh góp mặt là Koo Kam (Nghiệt duyên - 2013) và Nakee 2 (Nữ thần rắn 2 - 2018) cũng thắng lớn về doanh thu.

Trong vòng 10 năm gia nhập showbiz, Nadech Kugimiya sở hữu danh sách giải thưởng dài với 137 giải thưởng lớn nhỏ. Nhiều giải thưởng danh giá như 8 năm liên tiếp là “Cool Guy of the Year” (Daradaily The Great Awards), 8 năm liên tiếp nhận danh hiẹu “Nam diễn viên chính xuất sắc” (Siam Dara Star Awards), 6 lần nhận giải thưởng và đề cử tại Giải thưởng nghệ thuật Hàn lâm Hoàng gia Thái Lan – “Nam chính xuất sắc”…