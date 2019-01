Cặp sao 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' tái hợp?

Tối 14.1 (giờ địa phương), truyền thông Hàn Quốc dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ Jung Hae In đang xem xét đóng vai chính trong dự án dài tập Spring Night của đài MBC. Trước đó, Son Ye Jin cũng nhận được lời mời tham gia tác phẩm. Nếu xác nhận góp mặt, thì đây là lần thứ hai liên tiếp hai diễn viên nổi tiếng kết duyên trên màn ảnh nhỏ.

Trước thắc mắc từ công chúng, công ty quản lý MSTeam Entertainment của người đẹp 37 tuổi lên tiếng: “Mọi chuyện vẫn đang cân nhắc. Việc cô ấy có nhận vai hay không vẫn chưa xác nhận”. Công ty quản lý của tài tử sinh năm 1988 là FNC Entertainment cũng nhanh chóng phản hồi: “Spring Night chỉ là một trong số những phim mà cậu ấy nhận lời mời. Chưa có gì là chắc chắn cả”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN Cả hai vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc nhận dự án mới

Được biết, đạo diễn của phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là Ahn Pan Seok và biên kịch Kim Eun cũng là thành viên của ê-kíp Spring Night. Theo thông tin vừa mới hé lộ, Spring Night xoay quanh câu chuyện một cặp đôi trong lúc đang chuẩn bị kết hôn bỗng nhận ra những cảm xúc mới trong tình yêu.

Việc Son Ye Jin và Jung Hae In nhiều khả năng một lần nữa yêu đương trên phim khiến dư luận nổ ra hàng loạt ý kiến trái chiều. Trong khi fan của cặp đôi tỏ ra mong ngóng và kỳ vọng vào màn tái hợp này, thì phần lớn khán giả lại thể hiện sự không tán thành.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Không phải ai cũng chờ đón Son Ye Jin và Jung Hee In đứng chung khung hình một lần nữa

“Một là đủ rồi chứ!”, “Nữa hả?”, “Hai người không xứng đôi tí nào đâu”, “Quyết định tái hợp quá sớm sau bộ phim trước sẽ gây nên sự trùng lặp và còn phá hỏng trải nghiệm của người xem nữa”, “Thật sự nhàm chán”, “Chúng tôi vẫn còn chưa quên hình tượng của hai bạn trong phim trước đó mà, sao đóng chung lại sớm thế?”… là những bình luận phản đối được nhiều lượt thích. Thậm chí, một số người còn khẳng định Spring Night sẽ giống như Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi phần 2, vì có cùng đạo diễn, biên kịch và có thể là cả hai diễn viên chính.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (tựa tiếng Anh: Something in the Rain hay còn gọi là Pretty Sister Who Buys Me Food) là phim truyền hình từng gây sốt ở Hàn Quốc và các nước châu Á khi phát sóng hồi giữa năm ngoái. Với “phản ứng hóa học” quá tốt trên màn ảnh, Son Ye Jin và Jung Hae In còn bị nghi ngờ là “phim giả tình thật”.