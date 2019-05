Cặp song sinh khiến Trấn Thành bất ngờ khi xác lập kỷ lục 'Nhanh như chớp nhí'

Tập 7 chương trình Nhanh như chớp nhí mùa hai vừa lên sóng với sự tham gia của hai đội trưởng Ốc Thanh Vân và Thanh Duy. Đội Ốc Thanh Vân gồm bốn siêu nhí Sơn Bách, Quỳnh Chi và cặp anh em sinh đôi Trần Duy - Trần Lực. Cặp anh em song sinh Trần Duy - Trần Lực khiến khán giả thích thú và bất ngờ vì dù là anh em sinh đôi nhưng cả hai không giống nhau về ngoại hình và sở thích. Nếu anh trai Trần Duy mũm mĩm, thích ăn nhiều, thích chơi đồ chơi động vật thì ngược lại cậu em Trần Lực lại cao ráo và tỏ ra trưởng thành khi đều nhường đồ ăn, đồ chơi cho anh trai mình.

Đội Thanh Duy cũng không kém cạnh bởi sự góp mặt của hai bé An Nhiên, Quốc Bảo cùng cặp song sinh khác là Đăng Khôi và Đăng Khánh. Phiên bản này cũng không khác biệt gì so với Trần Duy và Trần Lực khi cậu em có chiều cao "vượt trội" và có tính cách khác biệt hơn so với người anh. Đặc biệt, khả năng "bắn" tiếng Nhật đầy đẳng cấp khiến người xem vỗ tay rần rần.

Bước vào cuộc chơi, hai anh em Trần Duy - Trần Lực thường xuyên bất đồng ý kiến và không thể thống nhất đưa ra đáp án. Cụ thể ở câu: "Vàng để ở ngoài trời lâu sẽ bị gì?", Trần Duy và Trần Lực liên tục đưa ra nhiều đáp án khác nhau mà không hề thảo luận cùng nhau khiến cả hai không thể thống nhất được câu trả lời. Đến khi Trấn Thành bắt buộc chọn một đáp án thì hai anh em mới cùng trả lời "không bị gì cả".

Ảnh: Chụp màn hình Hai cặp song sinh cùng xuất hiện và có màn tranh tài tại Nhanh như chớp nhí tuần này

Hay ở câu hỏi: "Nước trôi chè, chè trôi nước, trôi chè nước: đâu là tên của một món ăn?", Trần Lực nhanh chóng đưa ra đáp án là chè trôi nước, trong khi cậu bé hay ăn nhiều Trần Duy vẫn đang ngơ ngác không hiểu câu hỏi. Trấn Thành hài hước trêu chọc: “Thằng bé ăn nhiều nó vẫn nghĩ chưa ra kìa. Trong quãng đời thưởng thức thực phẩm của con, con đã ăn món nào tên là chè trôi nước chưa?”, đáp lại câu hỏi của nam MC, cậu bé hồn nhiên trả lời: "Dạ chưa, con chỉ biết ăn thôi” khiến cả trường quay bật cười.

Nhưng chỉ ở câu hỏi tiếp theo, Trần Duy lấy lại phong độ và tỏa sáng: "Thức ăn chính của gấu trắng là gì? Chim cánh cụt, hải cẩu hay bạch tuột". Trong khi Ốc Thanh Vân và Thanh Duy ngơ ngác nhìn nhau thì Trần Duy lập tức đưa ra đáp án là "hải cẩu" khiến Trấn Thành và khán giả vỗ tay không ngớt. Cậu bé cho biết vì thường xuyên xem những chương trình liên quan đến động vật nên hiểu biết những thông tin này.

Ảnh: Chụp màn hình Sau chiến thắng tại mùa một, cặp anh em song sinh Trần Duy (trái) và Trần Lực xuất sắc "ẵm" tiếp kỷ lục tại chương trình

Ở câu hỏi cuối cùng, “Rang với rán khác nhau chỗ nào?”, sau thời gian băn khoăn tìm câu trả lời, cặp anh em song sinh đưa ra đáp án: “Một cái nhiều dầu, một cái ít dầu”. Cả trường quay như vỡ òa khi Trấn Thành xác nhận đáp án chính xác. Trần Duy - Trần Lực viết tiếp tên mình vào kỷ lục Nhanh như chớp nhí mùa hai và chiến thắng ngoạn mục trước cặp anh em Đăng Khánh - Đăng Khôi.

Ảnh: Chụp màn hình Ốc Thanh Vân vỡ òa cảm xúc khi giành chiến thắng và xác lập kỷ lục Nhanh như chớp nhí

Đội trưởng Ốc Thanh Vân cũng xuất sắc không kém khi có màn xung trận đầy bản lĩnh khi trả lời đúng liên tiếp 8 câu hỏi của chương trình. Câu số 9: "Một con ốc sên bò từ Hà Nội xuống Cà Mau chỉ mất 3 tiếng đồng hồ, vì sao?", đối thủ Thanh Duy khẳng định tình huống này không thể xảy ra, cậu bé Trần Lực thì đưa ra ý tưởng hài hước là: "Bám vào máy bay", nhưng Ốc Thanh Vân thì xuất sắc trả lời: "Bò lên tấm bản đồ".

Ở câu hỏi số 10, "Gạch gì không xây nhà được?", không phải do dự hay suy nghĩ, "bà mẹ ba con" nhanh chóng trả lời là "gạch đầu dòng". Đáp án chính xác giúp Ốc Thanh Vân vinh dự ghi danh kỷ lục chương trình. Đội Ốc Thanh Vân giành chiến thắng chung cuộc. Cả cô Ốc và hai bé Trần Duy - Trần Lực cùng được nhận những phần quà cũng như học bổng lên đến hơn 100 triệu đồng khi ghi danh vào kỷ lục Nhanh như chớp nhí.