'Captain America 4' chính thức lăn bánh, không có tài tử Chris Evans?

Đa vũ trụ mở ra nhiều hướng đi sắp tới của " vũ trụ điện ảnh Marvel . Kể từ sau phần phim Avengers: Endgame với tổng doanh thu toàn cầu lên đến trên 2,79 tỉ USD, nhiều series truyền hình do Disney sản xuất (phát trên Disney+) nối dài các sự kiện hậu Avengers 4, đơn cử như series The Falcon and the Winter Soldier đang phát sóng trên Disney+. Các sự kiện trong series diễn ra sau Avengers 4, nay được Disney tiếp tục vung tiền để sản xuất phần 4 của thương hiệu Captain America đã chào sân từ một thập niên trước nối tiếp các sự kiện trong series truyền hình này.

Nhưng một câu hỏi đặt ra là: khi Disney "bật đèn xanh" cho Captain America 4 sắp tới, ai sẽ thế vị trí siêu anh hùng cùng tên mà trước đây tài tử Chris Evans đã nắm giữ? Rất có thể đó là nhân vật Sam Wilson (Anthony Mackie đóng) vì nếu tua ngược thời gian, trong Avengers 4, Captain America của Chris Evans giải nghệ và trao khiên lại cho Sam Wilson nên sự xuất hiện của nhân vật này trong vai trò tiếp tục là Captain America trong Captain America 4 không phải là không có khả năng. The Hollywood Reporter nhận định, với thuyết đa vũ trụ, một tương lai có nhiều Captain America xuất hiện là chuyện không khó hiểu.

Nhân vật Sam Wilson/Captain America hiện đang "tiếp quản" di sản do Steve Rogers để lại. Các sự kiện trong series The Falcon and the Winter Soldier càng nhấn mạnh vai trò của nhân vật này trong phần phim Captain America 4 sắp tới Ảnh: Disney

Tính đến hiện tại, về phía ê-kíp dự kiến sản xuất Captain America 4, truyền thông chỉ mới tiết lộ Malcolm Spellman (nhà làm phim tạo nên series The Falcon and the Winter Soldier), sẽ viết kịch bản cho Captain America 4. Đạo diễn, dàn diễn viên hay nội dung phần phim mới nhất của thương hiệu Captain America vẫn còn đang được bàn bạc.

Hiện tại, series The Falcon and the Winter Soldier đang có được cảm tình rất lớn của người hâm mộ khi được chấm đến 87% trên Rotten Tomatoes, nhận những "lời khen có cánh" từ giới phê bình phim ảnh. Dẫu vậy, không thể phủ nhận cái bóng quá lớn của siêu anh hùng Steve Rogers do Chris Evans đã đóng trước đây mặc dù nhân vật này đến thời điểm hiện tại không còn xuất hiện nữa. Phía Disney cũng không thông báo chính thức về sự trở lại của tài tử Chris Evans trong Captain America 4.