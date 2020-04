Cát-sê khủng của Lee Min Ho trong phim 'Quân vương bất diệt'

Dựa trên số liệu của Trendrr, Lee Min Ho thuộc top 5 nam diễn viên được trả công cao nhất lĩnh vực phim truyền hình Hàn Quốc. Anh chỉ chịu thua Kim Soo Hyun, Hyun Bin, Jo In Sung và So Ji Sub . Tuy nhiên, với con số trung bình tầm 62.000 USD (gần 1,5 tỉ đồng), Lee Min Ho vẫn có thể tự hào với khả năng kiếm tiền của mình.