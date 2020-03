'Cats' ẵm tới 6 giải thưởng Mâm xôi vàng 2020

Kết quả các hạng mục của Mâm xôi vàng 2020: Phim truyện tệ nhất: Cats Nam diễn viên chính tệ nhất : John Travolta (The Fanatic, Trading Paint) Nữ diễn viên chính tệ nhất: Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate) Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Rebel Wilson (Cats) Nam diễn viên phụ tệ nhất: James Corden (Cats) Đạo diễn tệ nhất: Tom Hooper (Cats) Kịch bản tệ nhất: Cats (Lee Hall, Tom Hooper) Phim làm lại, ăn theo hoặc hậu truyện tệ nhất: Rambo: Last Blood Phim coi thường sinh mạng con người và công trình công cộng: Rambo: Last Blood Màn kết hợp tệ nhất: Cats