Cậu bé 13 tuổi nằm trong số những gương mặt ca sĩ được chú ý năm 2021

2020 là một năm khá thách thức đối với ngành công nghiệp âm nhạc, các nghệ sĩ phải tìm mọi cách để "đứa con tinh thần" có thể đến gần với công chúng. Do đại dịch Covid-19 , các chuyến lưu diễn, sự kiện âm nhạc bị hủy, tạm hoãn hoặc thu hẹp quy mô, tổ chức trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn có một số hoạt động tạo được tiếng vang cho các nghệ sĩ. Dưới đây là những gương mặt ca sĩ được trang tin Yardbarker dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong năm 2021.

Victoria Monét

Victoria Monét - cô ca sĩ Mỹ sinh năm 1993 này không phải là nghệ sĩ mới vì từng phát hành EP (hay còn gọi là đĩa mở rộng, là loại đĩa nhựa cứng hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, ngắn hơn tiêu chuẩn một album) có tên Nightmares & Lullabies: Act 1 vào năm 2014. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Victoria Monét chỉ được biết đến với tư cách là người sáng tác nhạc được tìm kiếm nhiều nhất trong các trò chơi điện tử, viết nhạc cho nhóm nhạc Fifth Harmony, đôi song ca Chloe x Halle, nữ ca sĩ Brandy và cộng tác thường xuyên với ca sĩ Ariana Grande.

Tuy nhiên, EP mới nhất của Monét là Jaguar, cho thấy nữ ca sĩ thực sự mong muốn một cú bứt phá khỏi cuộc chơi cầm bút với các đĩa đơn như Moment (tháng 3.2020) và Touch Me (tháng 8.2020). Victoria Monét chuẩn bị phát hành phần 2 và phần 3 của Jaguar, và người hâm mộ mong đợi toàn bộ album của nữ ca sĩ ra mắt trong năm 2021.

Giveon

Giveon (sinh năm 1995) - nam nhạc sĩ, ca sĩ R&B người Mỹ thu hút sự chú ý trong năm 2020 khi góp mặt trong ca khúc Chicago Freestyle, nằm trong album Dark Lane Demo Tapes của rapper Drake, phát hành vào tháng 5.2020. Chicago Freestyle từng giữ vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Vào tháng 3.2020, Giveon phát hành EP đầu tay Take Time, được đề cử cho Album R&B xuất sắc nhất tại Giải Grammy năm 2021. Tiếp theo, đáng chú ý là EP When It's All Said and Done (tháng 10.2020), đạt vị trí thứ 93 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Top R&B Albums. Theo Yardbarker, Giveon là giọng hát nam trung, có phong cách cổ điển của một quý ông trẻ tuổi thu hút người nghe.

Priscilla Block

Ngôi sao nhạc đồng quê đang lên người Mỹ Priscilla Block (25 tuổi) bắt đầu viết nhạc và nhận biểu diễn tại nhiều sự kiện ở Nashville – thủ phủ bang Tennessee của Mỹ, bao gồm các buổi trình diễn kéo dài sáu giờ tại khách sạn Opryland để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Tên tuổi của Priscilla Block chỉ được chú ý vào mùa xuân năm 2020 khi đăng nhiều bản cover của các bài hát như Whisky Glasses của Morgan Wallen trên TikTok.

Tháng 4.2020, Priscilla Block đăng ca khúc PMS, một bài hát đồng quê hài hước về những phiền muộn của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Bài hát nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok và nhận được gần 80.000 lượt người xem trên YouTube. Ca khúc Thick Thighs tiếp theo của Priscilla Block cũng được đón nhận nồng nhiệt. Đĩa đơn Just About Over You ra mắt vào tháng 8.2020 nhanh chóng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại Mỹ, giúp Priscilla Block có được nhiều hợp đồng thu âm từ các hãng ở Nashville, New York và Los Angeles, trong đó có công ty âm nhạc Universal Music Group.

Ca sĩ Tây Ban Nha María José Llergo (trên, bên trái), cậu bé 13 tuổi Keedron Bryant (dưới, bên trái) và ca sĩ nhạc đồng quê Priscilla Block Ảnh: Getty Images, Billboard

María José Llergo

Ca sĩ Tây Ban Nha María José Llergo (sinh năm 1994) đang giúp làm mới điệu flamenco với khán giả đương đại, đồng thời tôn vinh nguồn gốc truyền thống của vũ đạo này. María José Llergo gây chú ý với ca khúc Niña de las dunas (năm 2018). Thế nhưng mãi đến tháng 1.2020, María José Llergo mới phát hành album đầu tay Sanación, gồm 7 ca khúc. Các sáng tác lấy cảm hứng từ gia đình cô ở thành phố Córdoba (Tây Ban Nha), hát về tình yêu, cuộc cách mạng và những bất công. Giọng hát của María José Llergo được mô tả là “đẹp như thiên thần”, khiến người nghe mê đắm.

Keedron Bryant