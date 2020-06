Cậu bé Mỹ lấy nước mắt với ca khúc về người da màu

Keedron Bryant năm nay 12 tuổi, người Mỹ gốc Phi sống ở thành phố Jacksonville thuộc bang Florida (Mỹ). Cậu bé thể hiện ca khúc này trong lúc nổ ra các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát quỳ đè lên cổ đến chết. Keedron Bryant đăng tải ca khúc lên Instagram giữa tuần trước với dòng chia sẻ: “Chỉ là hát những gì trong trái tim tôi và hy vọng điều này sẽ mang đến phước lành cho ai đó”.

Lời ca khúc có đoạn: “Tôi là một thanh niên da màu, làm tất cả những gì có thể để trụ vững. Nhưng khi nhìn quanh, tôi nhìn thấy những gì hiện hữu mỗi ngày, cảm giác chính mình như con mồi bị săn lùng. Chúng tôi không muốn rắc rối. Chúng tôi đấu tranh. Chúng tôi chỉ muốn sống. Chúa ơi, bảo vệ con, con chỉ muốn sống”. Trong đoạn video trình diễn, Keedron Bryant mặc chiếc áo có dòng chữ “Black Intelligence” (tạm dịch: Tình báo đen).

Keedron Bryant và mẹ Ảnh: NBC News

Mẹ viết lời cho con trai hát

Phần lời ca khúc do mẹ của cậu bé là bà Johnetta Bryant viết. Chia sẻ trên The Today Show của đài NBC về cảm hứng sáng tác, bà Johnetta Bryant nói: “Khi sự việc xảy ra, nhất là khi nghe tiếng kêu cứu “mẹ ơi” đầy tuyệt vọng của người đàn ông da màu George Floyd trong đoạn video quay cảnh bị cảnh sát dùng đầu gối ghì vào cổ, lòng tôi thắt lại. Tôi bắt đầu cầu nguyện và nghĩ rằng thế giới cần sự giúp đỡ vào lúc này”.

Phần biểu diễn của Keedron Bryant nhanh chóng nhận được hơn 3 triệu lượt xem trên tài khoản Instagram cá nhân. I just want to live được những người nổi tiếng như ngôi sao của giải đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Lebron James, nữ diễn viên Mỹ Eva Longoria, diễn viên da màu người Anh David Oyelowo - người thể hiện vai diễn Martin Luther King trong phim Selma (năm 2014) đăng tải lại trên trang cá nhân cùng với những lời ủng hộ. CBS News cho biết ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế Kandi Burruss đã chia sẻ một phiên bản khác từ bài hát của Keedron Bryant với phần nhạc của nhạc sĩ Dem Jointz.

Phần lời ca khúc do mẹ của Keedron Bryant viết Ảnh: Instagram

Ca khúc I just want to live cũng được ông Barack Obama - Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - nhắc đến khi bàn về cái chết của George Floyd trên trang Twitter cá nhân. Ông Obama nhấn mạnh: “Dù hoàn cảnh của bạn tôi (người gửi bài hát của Keedron Bryant cho ông Obama) và Keedron Bryant có thể khác nhau, nhưng nỗi thống khổ trong lòng họ là như nhau. Đây là điều mà tôi và hàng triệu người khác đều cảm nhận được. Nạn phân biệt chủng tộc không thể là điều bình thường ở Mỹ vào năm 2020”.

Keedron Bryant từng tham gia Little Big Shots, chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới của Mỹ với những tiết mục độc đáo do các tài năng nhí trình diễn.

