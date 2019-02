Câu chuyện lịch sử về đường Nguyễn An Ninh bên hông chợ Bến Thành

Theo chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp, tác giả nhiều cuốn sách về Sài Gòn - Chợ Lớn, trên đường Rue Schroder (Phan Chu Trinh hiện nay) ngày trước có bến xe đi miền Đông (Thủ Dầu Một, Lái Thiêu) một địa điểm thuận tiện gần nhà ga xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho và ngay trước cửa Tây chợ Bến Thành. Nơi đây vào các ngày cận tết (cuối năm âm lịch 1933, vào đầu năm 1934), Nguyễn An Ninh đã lập ra gian hàng bán dầu cù là và đồ tết đối diện với bến xe (gần góc đường Nguyễn An Ninh ngày nay). Ông Lê Văn Thử, một người cộng sản đệ tứ thuộc nhóm La Lutte, trong quyển Hội kín Nguyễn An Ninh đã có viết như sau về gian hàng của Nguyễn An Ninh trước chợ: “Tết gần đến, anh Ninh bày cho anh em bán chợ tết. Anh em hỏi anh bán món gì, anh bảo món gì cũng được”.

Gian hàng lập ra lấy tên hiệu là “Năm nay còn ăn tết được”. Một cái tên cũng rất có ý nghĩa bởi năm ấy là năm kinh tế khủng hoảng, ai cũng nghèo xơ, nghèo xác, thấy tết đến người ta lo sợ trong 3 ngày không đủ ăn. Nghe nói vốn liếng của gian hàng đó đâu khoảng 10 đồng, đủ mua cây và lá cất cái chái, còn tiền mua hàng thì không có một xu nào. Nên ai cũng nói lập ra để trống chứ buôn bán gì.