Chuột Mickey và những người bạn chính thức ‘đổ bộ’ vào Việt Nam

Mickey là một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Nhân vật Mickey với chiếc tai tròn rộng, khuôn mặt ngộ nghĩnh quen thuộc với thế hệ trẻ thơ trên toàn thế giới lần đầu xuất hiện vào ngày 18.11.1928 với phim ngắn Steamboat Willie do hãng The Walt Disney sản xuất.

Có lẽ khó có một bạn trẻ nào nào cưỡng lại hình ảnh dễ thương của nhân vật Mickey - một “anh chàng” không có râu, hai tai tròn và to vểnh lên rất ấn tượng, đôi mắt cũng to tròn, tay mang găng trắng. Thân hình nhỏ nhắn của Mickey gắn liền với cặp giò mảnh khảnh, nhưng bàn chân luôn mang một đôi giày to tướng, bước ra trình diện trước công chúng với điệu bộ ngộ nghĩnh, hai tay đút túi quần, vừa bước đi vừa huýt sáo một cách hài hước.

Mickey thường rơi vào những rắc rối do chính mình gây ra bởi tính nghịch ngợm, hay quên. Tuy nhiên, nhân vật này đủ thông minh để có thể nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó khăn, vượt khỏi tầm kiểm soát của đối phương nhờ vào sự kiên trì và lòng dũng cảm.

Sau 9 thập kỷ hiện diện trên màn ảnh, chuột Mickey xuất hiện trong khoảng 130 bộ phim. Mickey cũng là nhân vật hoạt hình đầu tiên có ngôi sao trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood. Chú chuột Mickey cùng với những chuyến phiêu lưu của mình chưa bao giờ ngừng mang lại tiếng cười và những phút giây thoải mái cho khán giả nhỏ tuổi trên khắp thế giới, trong đó có trẻ em Việt Nam.

Nếu từ trước tới nay, người hâm mộ Mickey chỉ theo dõi câu chuyện của anh chàng trên màn ảnh với bối cảnh nước Mỹ thì nay, lần đầu tiên công chúng Việt Nam được nhìn thấy hình ảnh của anh chàng trong không gian đậm chất Việt Nam. Nếu từ trước tới nay, người hâm mộ Mickey chỉ theo dõi câu chuyện của anh chàng trên màn ảnh với bối cảnh nước Mỹ thì nay, lần đầu tiên công chúng Việt Nam được nhìn thấy hình ảnh của anh chàng trong không gian đậm chất Việt Nam.

Trong thời gian tới, Mickey cùng Minnie và người bạn thân là vịt Donald sẽ tham quan những danh lam thắng cảnh, thưởng thức những món ăn đường phố và khám phá những nét văn hóa đặc sắc tại Việt Nam.

Bạn không những được theo chân Mickey vui chơi khắp phố phường, mà còn có thể mang Mickey về nhà thông qua việc sở hữu những sản phẩm thuộc bộ sưu tập “Mickey Go Vietnam” phiên bản giới hạn. Trong bộ sưu tập lần này, Disney mang tới những chiếc áo cá tính đến từ thương hiệu Boo, những món phụ kiện thời trang từ thương hiệu PNJ và những bộ chăn ga gối đệm của thương hiệu Sông Hồng. Bạn không những được theo chân Mickey vui chơi khắp phố phường, mà còn có thể mang Mickey về nhà thông qua việc sở hữu những sản phẩm thuộc bộ sưu tập “Mickey Go Vietnam” phiên bản giới hạn. Trong bộ sưu tập lần này, Disney mang tới những chiếc áo cá tính đến từ thương hiệu Boo, những món phụ kiện thời trang từ thương hiệu PNJ và những bộ chăn ga gối đệm của thương hiệu Sông Hồng.

Những chiếc áo thun, áo hoodie cá tính từ thương hiệu Boo

Những món phụ kiện xinh xắn đến từ thương hiệu PNJ

Những bộ chăn ga gối đệm đến từ thương hiệu Sông Hồng

Với bộ sưu tập này, người hâm mộ sẽ luôn được đồng hành cùng Mickey và Minnie ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc.