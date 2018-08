Cầu thủ Michael Owen trình diễn thời trang cùng dàn mẫu Việt

Sự kiện còn có sự tham gia của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, Hoa hậu châu Á thế giới 2018 Chi Nguyễn, người mẫu Thùy Trang, Hoa hậu Phan Hoàng Thu, Lại Thanh Hương, Vũ Mạnh Hiệp…

Tại buổi gặp gỡ, Michael Owen khiến công chúng bất ngờ khi trổ tài biểu diễn thời trang cùng dàn mẫu Việt. Những thiết kế được Michael Owen trình diễn nằm trong bộ sưu tập mới nhất của dòng thương hiệu mang tên anh. Nam cầu thủ tiết lộ khán giả Việt Nam là những người đầu tiên được xem và biết đến dòng sản phẩm này trên thế giới.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá

Michael Owen cho biết rất vui khi đến thăm Việt Nam và bày tỏ sự thán phục trước tình cảm của người hâm mộ Việt dành cho bóng đá cũng như cho bản thân anh. Michael Owen bật mí đang ấp ủ những kế hoạch mở các trung tâm huấn luyện bóng đá cho trẻ em tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

“Lần đầu tiên đến Việt Nam đối với tôi thực sự rất thú vị và tôi rất vui được chia sẻ với các fan ở đây hai niềm đam mê lớn nhất của mình: bóng đá và kinh doanh. Tôi hi vọng có thể phát huy niềm đam mê dành cho lĩnh vực kinh doanh và tiếp tục trở thành người đồng hành cùng các thế hệ trẻ yêu môn thể thao vua. Bản thân tôi yêu những đổi mới và tôi muốn làm một điều gì đó phục vụ cộng đồng toàn cầu cũng như trở thành một người thay đổi thực sự. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu với Trung tâm đào tạo bóng đá Michael Owen (MOFT) và dự án này đang phát triển trên toàn cầu. Chúng tôi cũng hi vọng trong chuyến đi lần này sẽ tìm hiểu và có cơ hội hợp tác xây dựng được các trung tâm MOFT tiềm năng tại Việt Nam”, anh nói.

Sau buổi gặp gỡ, Michael Owen quyết định nán lại để tỉ mỉ ký lên từng chiếc áo, trái bóng dành tặng người hâm mộ.