Cầu vàng - kỳ quan mới và cơ hội của du lịch

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, Cầu Vàng gây sốt truyền thông trong và ngoài nước, như CNN, BBC, Reuteurs, AFP, New York Times, National Geographic... Tờ The Independent (Anh) công bố Cầu Vàng trong “Top 10 cây cầu đẹp đến mức khó tin”. Tờ tin tức Huffington Post của Mỹ khẳng định đây là “Cây cầu thú vị nhất từng thấy”. The Guardian (Anh) vinh danh Cầu Vàng trong “Top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới”. Trang tin tức Insider của Mỹ cũng bình chọn Cầu Vàng trong top 28 cây cầu ngoạn mục, ấn tượng nhất thế giới và đại diện cho mỗi quốc gia. Năm 2019 Cầu Vàng được trao tặng “Chứng nhận đặc biệt cho công trình xuất sắc” trong lễ trao giải thưởng Property Guru Vietnam Property Awards. Cuối năm 2020, World Travel Awards (giải Oscars của du lịch thế giới) trao tặng Cầu Vàng danh hiệu “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2020”.