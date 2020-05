Cha danh hài Ben Stiller qua đời

“Tôi rất buồn khi bố tôi, Jerry Stiller qua đời vì già yếu. Ông là một người cha, người ông tuyệt vời và là người chồng tận tụy trong 62 năm qua. Ông sẽ được nhớ đến mãi. Con yêu bố”, Ben Stiller - diễn viên hài nổi tiếng Hollywood bày tỏ. Ben Stiller từng đóng cùng cha mình trong Zoolander, The Heartbreak Kid và nhiều bộ phim khác.

Jerry Stiller và vợ - diễn viên Anne Meara chung sống hơn 62 năm ẢNH: REUTERS

Jerry Stiller diễn cùng vợ Anne Meara trong nhóm hài kịch vào thập niên 1960. Nhưng phải đến tuổi 66, ông mới nhận được vai diễn đặc sắc của mình là Frank Costanza - cha của George Costanza (do Jason Alexander thủ vai) trong phim truyền hình dài tập Seinfeld . Seinfeld được đánh giá là một trong những phim truyền hình thành công nhất trong lịch sử Mỹ.

Jerry Stiller tiết lộ ban đầu ông được yêu cầu đóng vai Frank Costanza một cách nhu mì, trái ngược với người vợ ồn ào, miệng luôn nói những lời chói tai. Tuy nhiên sau đó, Jerry Stiller đã thay thế bằng lối diễn hài hước, đầy ngẫu hứng khiến các nhà sản xuất, đạo diễn và khán giả ưa thích.

Danh hài Ben Stiller và cha - diễn viên Jerry Stiller ẢNH: INSIDER

Seinfeld kết thúc 9 năm trình chiếu vào năm 1998 và cùng năm đó, Jerry Stiller chuyển sang làm một người cha khác trong bộ phim sitcom The King of Queens qua vai Arthur Spooner - người sống dưới tầng hầm nhà của con gái (do Leah Remini đóng) và chồng cô (Kevin James).

Jerry Stiller sinh ra và lớn lên ở New York (Mỹ). Từ nhỏ ông đã mê diễn viên hài kiêm ca sĩ, vũ công Eddie Cantor. Sau khi phục vụ trong quân đội, Jerry Stiller đã học kịch nghệ tại Đại học Syracuse và theo nghề diễn xuất. Ông gặp Anne Meara vào năm 1953 rồi kết hôn chỉ sau vài tháng yêu nhau. Jerry Stiller và vợ từng làm việc cùng nhau trong nhóm hài kịch Compass Players trước khi thành lập đoàn kịch của riêng họ. Đến thập niên 1960, họ trở thành một bộ đôi hài kịch nổi tiếng trên truyền hình Mỹ và xuất hiện 36 lần trên chương trình The Ed Sullivan Show. Anne Meara qua đời năm 2015 ở tuổi 85.

Gia đình Stiller nổi tiếng khi tham gia những vở hài kịch và phim hài. Amy, chị gái của Ben Stiller, cũng là một diễn viên.