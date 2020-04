Cha đẻ của ‘Night House’ hồi sinh kẻ sát nhân thập niên 1980 trong ‘Hellraiser’

Theo tờ The Hollywood Reporter (Mỹ), Spyglass Media sẽ cộng tác với đạo diễn David Bruckner và cây bút kỳ cựu từng làm biên kịch cho Batman Begins (2005) là David Goyer nhằm tái khởi động thương hiệu phim kinh dị Hellraiser. Đạo diễn David Bruckner vốn là người đứng sau tác phẩm kinh dị Night House (2020), được giá cao tại liên hoan phim Sundance diễn ra vào ngày 24.1 tại Mỹ. David Goyer nổi danh khi biên kịch cho Batman v Superman: Dawn of Justice và Man of Steel, loạt game đình đám Call of Duty. Cũng theo The Hollywood Reporter, David Goyer sẽ viết cốt truyện kiêm sản xuất. Thế nhưng Spyglass Media chưa thể ấn định thời gian tuyển diễn viên và bấm máy vì dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Năm 1987, Hellraiser ra đời, là một bộ phim kinh dị siêu nhiên của Anh do Clive Barker viết và đạo diễn, được Christopher Figg sản xuất dựa trên tiểu thuyết The Hellbound Heart. Tựa phim từ năm 1987 này được chấm 7.0 trên IMDb, một con số được cho là cao cho phim thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên. Ra mắt phần đầu tiên vào năm 1987, cho đến nay sau hơn 30 năm, phim đã trải qua 10 phần và vẫn là bộ phim kinh dị ăn khách. The Hollywood Reporter tiết lộ phim Hellraiser mới sẽ bám sát nguyên bản tiểu thuyết của nhà văn Clive Barker, nhưng cũng có những điều mới lạ, gây bất ngờ cho khán giả.

Những cảnh trong Hellraiser: Judgment, phần phim thứ 10 do Gary J. Tunnicliffe làm đạo diễn Ảnh: YouTube Phản diện chính của Hellraiser là những thực thể siêu nhiên quỷ quyệt từ Phản diện chính của Hellraiser là những thực thể siêu nhiên quỷ quyệt từ thế giới khác được gọi là các Cenobite, chúng là những tông đồ thờ phụng chúa quỷ Leviathan, là 1 trong 7 hoàng tử của hỏa ngục và là vị thần của sự thèm muốn, ghen ghét và đố kỵ. Nhóm Cenobite được lãnh đạo bởi Pinhead (Ma đinh), nhân vật mặc một chiếc áo choàng của thầy tu, có cái đầu trọc với làn da nhợt nhạt cùng hàng trăm cây đinh cắm trên đầu và mặt. Pinhead có năng lực siêu nhiên và hiếm khi tấn công đối phương bằng tay không. Pinhead thường sử dụng những chuỗi dây xích, liềm để kéo lê các nạn nhân trong khi họ đang gào thét và vùng vẫy trong vô vọng.