Cha đẻ phim hoạt hình 'Mộ đom đóm' qua đời

Đại diện Studio Ghibli - xưởng làm phim mà ông Isao Takahata đồng sáng lập cho biết: “Đúng là ông ấy đã qua đời. Thế nhưng, chúng tôi không thể bình luận gì thêm...”. Trong khi đó, đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết nhà sản xuất tài năng mất tại một bệnh viện ở Tokyo, sau khi nhập viện không lâu. Sức khỏe của ông đã suy giảm từ năm ngoái do các bệnh liên quan đến tim mạch.

Sự ra đi của Isao Takahata không chỉ khiến nhiều người Nhật Bản mà hàng triệu fan yêu phim hoạt hình trên toàn thế giới nuối tiếc. Ông được xem là một trong những biểu tượng của làng phim ảnh hoạt hình với hàng chục bom tấn hoạt hình ăn khách.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Một cảnh trong phim Mộ đom đóm

Sinh ra tại Ise, một thành phố nhỏ thuộc quận Mie nằm ở phía Nam đảo Honshū (Nhật Bản), Isao Takahata bắt đầu sự nghiệp làm phim hoạt hình tại studio mang tên Toei vào năm 1959. Cũng tại nơi này, ông đã gặp gỡ người bạn Hayao Miyazaki. Đến năm 1985, cả hai lập nên xưởng sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản Studio Ghibli và mở ra một chương mới của thể loại phim hoạt hình cùng nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Bộ phim gần đây nhất của Isao Takahata là The Tale of the Princess Kaguya. Đứa con tinh thần này đã giúp ông nhận được một đề cử Oscas 2015 hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất đồng thời cũng là một trong số ứng cử viên nặng ký của Liên hoan phim Cannes năm đó. Tuy nhiên, phim thành công nhất của ông là Grave of the Fireflies (Mộ đom đóm) ra mắt năm 1988. Tác phẩm luôn nằm trong top phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại.