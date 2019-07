Chân dài lãnh 3 năm tù treo vì hành hung tiếp viên hàng không

Ngoài mức án kể trên, Ciaran McEvoy - phát ngôn viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết chân dài gốc Sudan sẽ phải nhận tư vấn về thói quen lạm dụng rượu cũng như các vấn đề về tâm thần mà cô mắc phải. Adau Mornyang sẽ sớm bị trục xuất khỏi Mỹ và điều này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động, lịch trình cá nhân của người mẫu Úc. Được biết, ban đầu, phía tòa án yêu cầu thêm mức phạt 2.000 USD đối với các vi phạm của cô, tuy nhiên đã bỏ khỏi bản án vì Adau Mornyang không có khả năng chi trả.

Tại phiên tòa vừa diễn ra hôm 15.7, Adau Mornyang khóc bày tỏ sự hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Sau sự việc, cô đã dành thời gian điều trị chứng lo âu và trầm cảm tại một trung tâm y tế. Chân dài da màu này cũng cho biết bản thân từng trải qua nhiều vấn đề tâm lý trong quá khứ, gây ra những hành vi thiếu kiểm soát. Trước tòa, người mẫu này cho biết cô nhận thức được rằng cần có những biện pháp điều trị đúng đắn để cải thiện sức khỏe tinh thần của mình.

Chân dài sinh năm 1994 từng tham gia Miss World Australia 2017 ẢNH: INSTAGRAM

Trước đó, hồi tháng 1.2019, trên chuyến bay từ Úc đến Mỹ, Adau Mornyang đã khiến nhiều hành khách phàn nàn cũng như gây rối với các thành viên trong phi hành đoàn. Nữ người mẫu say rượu, la hét om sòm và có những từ ngữ tục tĩu, phân biệt chủng tộc. Khi một tiếp viên hàng không cố gắng tiếp cận, thuyết phục cô bình tĩnh và giữ im lặng, chân dài 25 tuổi đã tát người này. Vài hành khách xung quanh can ngăn cũng bị Adau Mornyang đáp trả dữ dội. Ngoài ra, một nhân viên an ninh đã bị người mẫu này hành hung song cô không bị truy cứu vì mức độ không nghiêm trọng và thái độ thành khẩn, hối lỗi trong quá trình xét xử.

Adau Mornyang sinh năm 1994 là một người mẫu Úc khá nổi tiếng trong làng thời trang trong nước và quốc tế. Cô sinh ra tại Sudan nhưng di cư đến Úc từ năm 10 tuổi như một người tị nạn chiến tranh. Khi mới đặt chân đến xứ sở chuột túi, mỹ nhân 25 tuổi không biết nói tiếng Anh và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, thích nghi với cuộc sống mới. Adau Mornyang chuyển từ Sydney đến Melbourne một mình khi mới 17 tuổi và bắt đầu phát triển sự nghiệp người mẫu. Năm 2017, chân dài da màu ghi danh tham gia Miss World Australia và vào top 8. Trong quá khứ, Adau Mornyang từng tiết lộ bản thân là nạn nhân của tấn công tình dục và cam kết sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ cũng như có những biện pháp bảo vệ quyền lợi của họ.