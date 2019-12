Chân dung diễn viên người Việt đóng phim cùng Ha Ji Won

Phân đoạn của Jiyun Kim Huong trong tập 10 phim Chocolate (tựa Việt: Sô cô la tình yêu) không nhiều. Trong phim, người đẹp vào vai một người vợ Việt có chồng Hàn Quốc bị bệnh nặng phải nằm viện. Tại đây, anh đã nhờ Ga Young (Ha Ji Won) nấu món bún chả Việt Nam để kỷ niệm ngày cưới với nhân vật của Jiyun Kim Huong.

Toàn bộ phân cảnh của Jiyun Kim Huong chỉ gần 10 phút, nhưng vẫn để lại ấn tượng đẹp bởi khả năng diễn xuất gây xúc động cho người xem. Ngay khi tập phim này lên sóng, thông tin về cô cũng được cộng đồng mạng Việt Nam "truy lùng".

Jiyun Kim Huong lên hình không nhiều trong phim Chocolate, nhưng vẫn gây ấn tượng với khán giả ẢNH: FBNV

Jiyun Kim Huong quê Hà Nội và đang sinh sống ở Seoul (Hàn Quốc). Trước khi xuất hiện trong Chocolate, cô từng đóng vai một cô dâu nước ngoài tên Hương trong phim truyền hình Hometown Over the Hill season 2 của đài KBS. Nói về quá trình casting cho vai diễn này, Jiyun Kim Huong tiết lộ cô đã phải trải qua 3 vòng tuyển chọn khắc nghiệt với hàng trăm đối thủ "nặng ký" đến từ nhiều nước.

Nhờ vai diễn trong Hometown Over the Hill season 2, Jiyun Kim Huong có nhiều cơ hội tham gia các chương trình khác của xứ kim chi như những bộ phim tài liệu của đài EBS, SBS, show The Golden Bell Challenge của đài KBS, talkshow về người Việt cũng của đài KBS, MBC, dẫn chương trình Ngôi sao Việt (VTV3)...

Jiyun Kim Huong trong phim Hometown Over the Hill season 2 ẢNH: FB NV Cô trong một hoạt động trên sóng truyền hình Hàn Quốc ẢNH: FBNV

Đáng chú ý, với khả năng ngoại ngữ tốt, Jiyun Kim Huong cho biết cô còn vinh dự được làm phiên dịch cho những sự kiện Việt - Hàn.

Hiện Jiyun Kim Huong đang hoạt động truyền hình như một phát thanh viên có tiếng nói đại diện cho người Việt Nam tại Hàn Quốc. Dù vậy, cô vẫn sẵn sàng nhận đóng phim nếu tìm được kịch bản phù hợp và thu xếp được thời gian. Bên cạnh đó, Jiyun Kim Huong còn là giảng viên dạy tiếng Việt cho người Hàn, tiếng Hàn cho người Việt ở các trường đại học , các tập đoàn lớn và dạy trên Đài truyền hình, website, công ty truyền thông