'Chàng dâng cá, nàng ăn hoa': Tạm biệt thơ ngây, tạm biệt!

Điều đó có nghĩa là gì? Một tuổi trẻ kéo dài, tươi đẹp, đầy bất an và tình yêu là những chuyến đường để đi đến lời nói tạm biệt. Cú máy này làm tôi đặc biệt liên tưởng đến Goodbye south, goodbye của Hầu Hiếu Hiền. Cho nên, dù Phan Đăng Di cố gào lên Chàng dâng cá, nàng ăn hoa là phim thương mại, thì cũng chẳng thể khiến ai tin. Vẫn là cái chất ngây thơ đến... tàn bạo ấy, lần này là cuộc trùng phùng với ống kính của D.O.P Phạm Quang Minh kể từ sau Bi, đừng sợ! của hơn 10 năm trước.

Tôi gọi Chàng dâng cá, nàng ăn hoa là một tác phẩm “ẩm thực nam nữ” rất... Phan Đăng Di. Ẩm thực có, nam nữ cũng có nốt. Di giỏi nhất là khái quát vấn đề, điểm này đã được thể hiện từ những tác phẩm thời kỳ đầu của anh. Nếu như Lý An quay ẩm thực để nói đến chuyện gia đình , văn hóa, xã hội... thì câu chuyện của Phan Đăng Di cô đọng hơn trong chủ đề tình yêu trai gái. Vẫn là tên các nhân vật trong Cha, con và..., song qua tới Chàng dâng cá, nàng ăn hoa, Thăng, Vân, Vũ đã được mang những số phận khác. Bối cảnh, nghề nghiệp, nơi chốn liệu có thể định nghĩa được 2 con người trong tình yêu ? Câu chuyện tưởng chừng chả có gì để kể, thông qua ngôn ngữ hình ảnh rất đặc trưng của Phan Đăng Di, nó lại trở thành một thứ bí mật vừa ngốc nghếch, vừa gợi cảm mà lại rất đương nhiên. Yêu nhau, ân ái, ghen tuông, đầu độc rồi chia ly, tình yêu chỉ có thế. Nó là một vòng tuần hoàn khi ta mới chứng kiến câu chuyện giữa Thăng và Vân đi đến hồi kết, thì ngay trong gian bếp, Vũ lặp lại hành động y chang Thăng ở đầu phim: móc tay vào bụng cá, lôi ra một thứ máu tanh nhờn và đưa lên mũi ngửi. Có phải khoảnh khắc ấy diễn ra sau khi Vũ biết động tình khi nhìn thấy bầu ngực con gái của Vân, để từ đó về sau, Vũ đã đủ tiêu chuẩn bước vào con đường... nấu nướng chuyên nghiệp? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng là cái lô gíc này đấy. Thăng say mê nấu nướng như say mê cơ thể của Vân, hoặc ngược lại. Anh lý giải phụ nữ như lý giải một con cá. Và cái cách anh tẩm bổ Vân chả khác gì người ta nuôi cá lấy thịt. Trong lúc đó, Vân ăn chay. Thật buồn bã làm sao, khi ở phim của Di, nếu không phải là đàn bà không hiểu được đàn ông thì chính là đàn ông muôn đời không bao giờ chạm được vào suy nghĩ của đàn bà.