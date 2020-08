Chàng ma cà rồng Edward Cullen kể tiếp chuyện tình yêu trong tiểu thuyết 'Twilight' mới

Theo nhật báo The Wall Street Journal, cuốn tiểu thuyết thứ năm trong bộ sách về ma cà rồng của Stephenie Meyer là Midnight Sun (tạm dịch: Mặt trời lúc nửa đêm), dự kiến lên kệ vào ngày 4.8, tức 12 năm sau khi bản thảo dang dở của Midnight Sun rò rỉ trên mạng. Sau sự cố đó, “mẹ đẻ” của bộ truyện Twilight ngừng viết, làm nhiều độc giả lo lắng cuốn tiểu thuyết sẽ mãi mãi bị bỏ dở.

Sau khi bản thảo của Midnight Sun bị rò rỉ, tác giả Stephenie Meyer không còn cảm hứng để viết tiếp. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2008, nữ tác giả từng chia sẻ: “Tôi không thể viết khi các ý tưởng của mình bị người khác xét nét”. “Mẹ đẻ” của bộ Twilight gọi vụ rò rỉ bản thảo là sai lầm ngây thơ thuộc về một thành viên trong hội nhà văn mà bà tham gia.

Cuốn sách mới Midnight Sun sẽ được kể theo góc nhìn của chàng ma cà rồng Edward Cullen. Stephenie Meyer nói: “Tôi không chắc rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa cuốn sách này ra, nhưng một số độc giả đã chờ đợi quá lâu và dường như không thể chờ đợi thêm nữa”.

Nhà xuất bản Little, Brown and Company (Mỹ) cho biết qua cuốn sách mới, độc giả sẽ thấy tác giả Stephenie Meyer vẽ lại “giai thoại tình yêu của thần Hades và Persephone” dưới câu chuyện tình lãng mạn của thiếu nữ Bella Swan với ma cà rồng Edward Cullen: tình yêu mãnh liệt, dục vọng, lòng chung thủy và sức mạnh đoàn kết. Ở Midnight Sun, mọi thứ được kể qua góc nhìn của Edward, sẽ mang đến màu sắc rất khác so với các tập trước đó của bộ Twilight.

Phiên bản do người hâm mộ sáng tác về chàng ma cà rồng Edward Cullen

Theo The Wall Street Journal, trong khoảng thời gian 12 năm, nhiều người hâm mộ Twilight đã viết tiếp câu chuyện với mong muốn lấp đầy khoảng trống của tác phẩm. Do đó, không ít phiên bản fanfiction (truyện do người hâm mộ nghĩ và viết ra) khác nhau của Midnight Sun ra đời. Người hâm mộ cố gắng bắt chước văn phong của nhà văn Stephenie Meyer, cố làm tác phẩm của mình có vẻ sát với ý đồ nguyên bản.

Trong số những tác giả fanfiction, người được tìm nhiều nhất có lẽ là P.A.Lassiter, bút danh của Helen Custer, từng là nhân viên của Tập đoàn Microsoft. Chín năm trước, Helen Custer viết 13 chương để tiếp nối câu chuyện tình yêu mà “mẹ đẻ” của bộ Twilight dừng đột ngột. Bà viết về những suy tư giấu đằng sau nụ cười của Edward, về những khát khao tuổi trẻ của nhân vật này.

Sau đó, Helen Custer viết thêm 3 tiểu thuyết nữa, rồi gộp tất cả thành một tập nhật ký của Edward, viết theo góc nhìn của chàng ma cà rồng. Dưới bút danh P.A.Lassiter, Helen Custer cũng viết phần tái bút tách biệt với bộ tiểu thuyết Twilight, kể về tương lai sống bên nhau của Bella và Edward.

Trong thế giới ‘Twilight’ của tác giả Stephenie Meyer (phải), bà Helen Custer (trái) là cái tên đầu tiên được nhiều người hâm mộ fanfiction nghĩ đến Ảnh: The Wall Street Journal

Những phần fanfiction mà Helen Custer viết cho Twilight đăng tải trên trang web cá nhân nhận được hơn 775.000 lượt xem. Độc giả từ khắp nơi trên Những phần fanfiction mà Helen Custer viết cho Twilight đăng tải trên trang web cá nhân nhận được hơn 775.000 lượt xem. Độc giả từ khắp nơi trên thế giới tìm đọc tác phẩm của bà, thậm chí có người còn ngỏ lời mời Helen Custer đến thăm Romania.

Độc giả Amy Pace (44 tuổi) - tiến sĩ triết học thuộc trường Đại học Bắc Carolina, nhận xét: “Khi nhắc đến người tạo ra cái kết cho câu chuyện, Helen Custer sẽ là cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến. Có nhiều người đã làm điều tương tự và có hàng trăm phiên bản về cái kết cho Twilight, nhưng phiên bản của Helen Custer là nổi tiếng nhất do được trau chuốt kỹ càng”. Bà Pace cho biết nhiều tác giả fanfiction đã biến nhân vật gốc từ ma cà rồng thành người, tách họ khỏi bối cảnh truyện, xa rời với nguyên tác, khiến những phiên bản đó mất đi sức hấp dẫn.

Helen Custer (59 tuổi) sống ở vùng Kansas, Mỹ ít để lộ thông tin về đời tư của mình trên mạng Internet. Helen Custer duy trì sự kín kẽ trong nhiều năm, không dùng mạng xã hội và không đăng truyện lên các diễn đàn fanfiction. “Bút danh P.A.Lassiter cho tôi quyền tự do viết những gì mình thích. Tôi không cần xin phép bất kỳ ai để làm những gì mình muốn”, Helen Custer chia sẻ với The Wall Street Journal.

Trước đó, Helen Custer từng viết cuốn Inside Windows NT (tạm dịch: Bên trong hệ điều hành Windows) vào năm 1992 dưới tên thật và được nhiều người đón đọc. Sau đó, bà viết tiểu thuyết The Snake Handler’s Daughter (Con gái thợ săn rắn) bằng bút danh P.A.Lassiter.